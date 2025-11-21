5 việc bác sĩ từ chối thực hiện để giữ da khỏe đẹp

1. Quy trình chăm sóc phức tạp

Đặc điểm làn da của mỗi người khác nhau và đòi hỏi cách chăm sóc tương ứng. Có người phù hợp với quy trình tối giản nhưng cũng có người thấy da khỏe đẹp hơn với chu trình chăm sóc nhiều bước. Tuy nhiên, hầu hết các bác sĩ da liễu không đồng ý với quan điểm bôi càng nhiều sản phẩm càng tốt.

Tiến sĩ Y khoa Cindy Wassef - phó giáo sư tại Trung tâm Da liễu Rutgers - khẳng định sẽ không bao giờ thử áp dụng quy trình chăm sóc da 10 bước. "Quá nhiều sản phẩm có thể gây kích ứng và nổi mụn. Với quá nhiều lớp, cũng không rõ các lớp sau được hấp thụ bao nhiêu", Tiến sĩ Cindy nói và cho biết quy trình chăm sóc da của mình thường chỉ có 2 - 3 sản phẩm dưỡng.

Tiến sĩ Y khoa Cindy Wassef nhận định chăm sóc quá nhiều bước là không cần thiết, nên tập trung vào các bước cơ bản: làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng.

2. Bỏ qua kem chống nắng

Chuyên gia lĩnh vực da liễu khẳng định chống nắng là phần quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da ban ngày của cô và hiếm khi bỏ qua bước này. "Tôi sẽ không bao giờ chi nhiều tiền cho việc chăm sóc da mà lại bỏ qua kem chống nắng. Nếu phải chọn một sản phẩm để sử dụng thường xuyên, thì SPF là lựa chọn tốt nhất", cô nói. Bác sĩ giải thích thêm, việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời làm tăng nguy cơ xuất hiện các đốm nâu, nếp nhăn, nếp gấp, lỗ chân lông to.

Tiến sĩ Susan Massick - bác sĩ da liễu tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Bang Ohio - cũng đồng tình với việc không nên bỏ qua bước thoa kem chống nắng. "Đừng bỏ qua những ngày nhiều mây hoặc cho rằng bạn không cần dùng kem chống nắng khi trời lạnh", chuyên gia Massick nói.

3. Nặn mụn

"Chúng gây tổn thương và viêm da xung quanh, đồng thời có thể gây đỏ, sưng và thâm nám", bác sĩ da liễu Ife J. Rodney - giám đốc sáng lập của Eternal Dermatology + Aesthetics - cảnh báo về thói quen nặn mụn. Bác sĩ khuyên nên sử dụng miếng dán mụn để giúp chúng nhanh khô hơn cũng như hạn chế việc sờ, chạm vào nốt mụn. Bên cạnh đó, Rodney gợi ý dùng sản phẩm chứa 5% benzoyl peroxide có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, làm sạch lỗ chân lông, giảm sưng viêm.

4. Trải nghiệm nhiều món mỹ phẩm mới cùng lúc

Bác sĩ Rodney khuyên chỉ nên thử một sản phẩm mới tại một thời điểm: "Nếu thử nhiều hơn, bạn sẽ không biết sản phẩm nào mang lại lợi ích cho làn da. Ngược lại, nếu bị dị ứng, bạn cũng không biết đâu là tác nhân gây hại".

Mỗi khi trải nghiệm sản phẩm chăm sóc da mới, bác sĩ Rodney thường chỉ thêm một sản phẩm mới vào chu trình, chờ vài tuần để thăm dò khả năng thích ứng của da.

5. Sử dụng dụng cụ hoặc thành phần chăm sóc da có tính mài mòn

Tiến sĩ Susan Massick cho biết tránh sử dụng các loại tẩy tế bào chết cho da mặt và không dùng các loại cọ rửa mặt vì chúng quá thô ráp cho làn da. Theo chuyên gia, việc tẩy trang vào cuối ngày rất quan trọng, nhưng các sản phẩm tẩy tế bào chết có tính mài mòn có thể quá mạnh đối với làn da trong khi chỉ cần một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ là đủ. Kể cả cọ rửa mặt cũng không cần thiết.