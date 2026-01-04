5 thói quen làm đẹp nên thiết lập dịp năm mới để khỏe đẹp cả năm

Bắt đầu năm mới bằng những thói quen làm đẹp khoa học giúp cơ thể và làn da vận hành ổn định suốt nhiều tháng sau đó. Thay vì thay đổi đột ngột hoặc chạy theo xu hướng ngắn hạn, các chuyên gia da liễu và sức khỏe quốc tế khuyến nghị xây dựng nền tảng bền vững từ những việc nhỏ nhưng duy trì đều đặn.

Thoa kem chống nắng mỗi sáng như một bước chăm sóc bắt buộc

Thiết lập thói quen thoa kem chống nắng mỗi sáng, xem đó là bước chống lão hóa số một cần duy trì mỗi ngày.

Kem chống nắng không chỉ bảo vệ da khỏi sạm nám mà còn là biện pháp chống lão hóa quan trọng nhất. Theo bác sĩ da liễu Whitney Bowe, giảng viên lâm sàng tại Đại học Y Mount Sinai, Mỹ, hơn 80% dấu hiệu lão hóa da sớm liên quan đến tác hại tích lũy của tia UV. Bà khuyến nghị dùng kem chống nắng phổ rộng mỗi sáng, kể cả khi trời râm hoặc làm việc trong nhà gần cửa sổ, vì tia UVA vẫn có thể xuyên qua kính và phá vỡ collagen theo thời gian. Thiết lập thói quen này từ đầu năm giúp làn da được bảo vệ liên tục, giảm nguy cơ nám, nếp nhăn và ung thư da.

Giữ chu trình chăm sóc da tối giản để da tự phục hồi

Việc dùng quá nhiều sản phẩm hoặc thay đổi routine liên tục dễ khiến da rối loạn hàng rào bảo vệ. Bác sĩ da liễu Kathleen Suozzi, công tác tại Đại học Yale, Mỹ, cho rằng một làn da khỏe cần nền tảng đơn giản gồm làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm phù hợp và chống nắng đầy đủ. Khi da ổn định, các hoạt chất điều trị như retinoid hay acid chỉ nên bổ sung có chọn lọc và tăng dần. Theo bà, sự ổn định trong chăm sóc da quan trọng hơn số lượng sản phẩm, đặc biệt vào đầu năm khi nhiều người có xu hướng làm đẹp quá đà.

Ưu tiên giấc ngủ chất lượng để da tái tạo đúng nhịp

Harvard Health cảnh báo thiếu ngủ mạn tính có thể ảnh hưởng rộng lên sức khỏe (huyết áp, hormone, tâm trạng, chuyển hóa...), gián tiếp làm bạn xuống sắc nhanh hơn.

Ngủ đủ và đúng giờ là một hình thức làm đẹp từ bên trong. Tiến sĩ Matthew Walker, chuyên gia thần kinh học và giấc ngủ tại Đại học California Berkeley, Mỹ, nhấn mạnh rằng trong giấc ngủ sâu, cơ thể tăng tiết hormone tăng trưởng và kích hoạt quá trình sửa chữa tế bào, bao gồm cả tế bào da. Thiếu ngủ kéo dài làm tăng phản ứng viêm, rối loạn hormone cortisol và khiến da xỉn màu, dễ nổi mụn. Vì vậy, việc cố định giờ ngủ và thức dậy từ đầu năm là đầu tư trực tiếp cho làn da và sức khỏe lâu dài.

Duy trì vận động đều đặn để cải thiện vóc dáng và làn da

Tập luyện không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cải thiện tuần hoàn máu và độ săn chắc của da. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, kết hợp vận động tim mạch với các bài tập tăng cường sức mạnh là chìa khóa cho sức khỏe toàn diện. Huấn luyện viên và chuyên gia sinh lý học thể thao Brad Schoenfeld cho biết các bài tập sức mạnh giúp duy trì khối cơ, cải thiện tư thế và làm chậm quá trình lão hóa trao đổi chất. Khi máu lưu thông tốt hơn, da cũng được cung cấp oxy và dưỡng chất hiệu quả hơn, tạo nên vẻ ngoài tươi tắn tự nhiên.

Ăn uống hỗ trợ làn da từ bên trong

Gợi ý thiết lập thói quen: mỗi bữa thêm một nắm rau hoặc một phần trái cây (cà rốt, bí đỏ, xoài, đu đủ, rau lá xanh...); mang chai nước và đặt mốc uống theo giờ làm việc.

Chế độ ăn giàu rau củ quả không chỉ tốt cho tim mạch mà còn phản ánh trực tiếp lên màu sắc và độ đàn hồi của da. Giáo sư dinh dưỡng Roberta Anding tại Baylor College of Medicine cho biết các thực phẩm giàu carotenoid như cà rốt, bí đỏ, rau lá xanh và trái cây màu vàng cam có thể giúp da trông sáng và khỏe hơn theo thời gian. Bên cạnh đó, uống đủ nước giúp duy trì độ ẩm lớp sừng và hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên. Thiết lập thói quen ăn uống lành mạnh từ đầu năm giúp hiệu quả làm đẹp duy trì ổn định thay vì chỉ mang tính ngắn hạn.