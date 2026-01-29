Đỗ Mỹ Linh diện 'cây' đồ gần 200 triệu đồng tình tứ bên chồng

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang khoe ảnh tình tứ bên bà xã Đỗ Mỹ Linh trong chuyến du lịch London hồi tháng 6/2025. Cặp sao cùng diện trang phục hàng hiệu, đến từ những thương hiệu mà họ yêu thích.

Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh diện 'cây' đồ hiệu tình tứ ở London.

Trong khi Chủ tịch CLB Hà Nội mặc áo thun giá khoảng 35 triệu đồng của Louis Vuitton, bà xã Đỗ Mỹ Linh khoe dáng mảnh, eo thon với set đồ dệt kim của thương hiệu Sandro, giá khoảng hơn 10 triệu đồng. Đây là một trong những brand được hoa hậu ưa chuộng, thường xuyên sắm vào tủ đồ. Để kết hợp cùng bộ đồ, cô phối túi xách Chanel 22 tote bag tông vàng gold đồng điệu. Bộ cánh hiếm hoi để lộ vòng hai, giúp Đỗ Mỹ Linh nhận được nhiều lời khen của khán giả về sắc vóc.

Set đồ tông vàng gold của Đỗ Mỹ Linh.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang mặc áo phông 35 triệu đồng từ Louis Vuitton - thương hiệu anh thường xuyên diện.

Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần hai. Những tháng gần đây, cô hạn chế đăng ảnh trên trang cá nhân. Những lần xuất hiện, người đẹp đều chọn trang phục suông rộng, giấu vóc dáng. Việc ông xã Đỗ Vinh Quang dùng ảnh cũ đăng tải càng khiến nhiều khán giả cho rằng cặp sao đang có tin vui.

Từ khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh tận hưởng hôn nhân mật ngọt. Cô thường cùng chồng vi vu khắp nơi trên thế giới. Trong những chuyến đi qua châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc..., họ thường khoe những set đồ đồng điệu. Cả hai đều là tín đồ hàng hiệu, thường xuyên diện những items giá hàng chục đến cả trăm triệu đồng. Đỗ Mỹ Linh được khán giả khen ngợi vì theo đuổi phong cách thanh lịch, mặc đồ đắt đỏ nhưng không phô trương logo. Cô cũng được nhiều người học hỏi lối phối đồ đơn sắc.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu "Người đẹp nhân ái" và vào top 40 chung cuộc. Cuối năm 2022, Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Anh sinh năm 1995, là con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Họ đón con gái đầu lòng, bé Titi (tên thật Đỗ Tuệ An) vào tháng 7/2023.