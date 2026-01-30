Mẹ Vũng Tàu bày cách làm mứt dừa dẻo ngon, đẹp mắt

Trong khay bánh mứt ngày Tết của nhiều gia đình Việt, các loại mứt truyền thống như mứt gừng, mứt bí, mứt hạt sen hay mứt dừa vẫn là những món không thể thiếu để đãi khách đầu năm. Mỗi loại mứt mang một hương vị riêng, gắn với không khí sum họp và thói quen thưởng trà ngày xuân.

Trong đó, mứt dừa được ưa chuộng nhờ vị béo, dẻo nhẹ, dễ ăn và cách làm không quá cầu kỳ. Nhiều bà nội trợ chọn tự làm mứt dừa tại nhà để chủ động hương vị, độ ngọt và đảm bảo an toàn thực phẩm, thay vì mua sẵn ngoài chợ.

Đặng Thanh Hà (Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP HCM) là một trong số đó. Chia sẻ trên các hội nhóm yêu bếp, bà mẹ trẻ cho biết cô luôn cảm thấy hào hứng khi được tự tay chuẩn bị mứt Tết cho gia đình. Từng công đoạn, từ chọn dừa đến sên mứt, đều mang lại cảm giác thư giãn và trọn vẹn. Với cô, niềm vui lớn nhất là nhìn người thân thưởng thức thành phẩm do chính tay mình làm ra trong những ngày đầu năm.

Dưới đây, Hà chia sẻ cách làm mứt dừa ngon, đẹp mắt và an toàn tại nhà:

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Cùi dừa bánh tẻ, mềm dẻo, dày đều

- Đường cát trắng

- Muối, chanh

- Màu thực phẩm tùy chọn (Matcha, lá dứa, chanh leo, dành dành, hoa đậu biếc...)

Các bước chuẩn bị nguyên liệu cho món mứt dừa. Ảnh: NVCC

Cách làm

Bước 1: Cùi dừa tách ra ngâm ngay nước đá, gọt sạch vỏ nâu, tiếp tục ngâm để không bị thâm.

Bước 2: Cắt dừa thành sợi hoặc hình thù mong muốn, ngâm nước muối pha chanh, rửa nhiều lần đến khi nước trong. Mục đích là loại bỏ bớt phần sữa dừa.

Bước 3: Luộc dừa 5 phút, vớt ra rửa lại, để ráo rồi ướp đường (1 kg dừa cần 400-500 g đường).

Bước 4: Chờ đường tan, cho màu, đun lửa lớn đến khi cạn nước.

Bước 5: Hạ lửa nhỏ nhất, sên và đảo liên tục đến khi đường kết phấn, áo đều sợi dừa. Đây là công đoạn quyết định thành bại của mẻ mứt, đòi hỏi đảo đều tay và liên tục, đặc biệt chú ý phần đáy nồi để tránh đường bám cháy. Sau khoảng 15-20 phút, đường bắt đầu kết phấn nhưng mứt vẫn chưa hoàn thiện; cần kiên trì sên thêm để mứt khô đều, giữ được độ dẻo và không chảy nước khi để lâu.

Thành phẩm

Thành phẩm đạt yêu cầu khi mứt dừa trắng mịn, sợi dẻo mềm, không dính chùm và không chảy nước. Mứt để nguội vẫn giữ được độ thơm béo, bảo quản nhiều ngày mà không bị ướt hay cứng.

Thành phẩm khô ráo, có vị ngọt và màu sắc bắt mắt. Ảnh: NVCC