5 thói quen giúp diễn viên Đài Loan U70 trẻ bằng nửa tuổi thật

Trần Mỹ Phượng được khán giả Việt Nam biết đến qua các phim Bao Thanh Thiên, Mẹ chồng nàng dâu, Đời sống chợ đêm... Ảnh: Instagram im_meifen

Dù đã bước sang tuổi 69, Trần Mỹ Phượng vẫn gây chú ý với thân hình săn chắc, làn da căng mịn và phong thái tự tin, trẻ trung hơn so với tuổi thật. Nữ diễn viên Đài Loan cho biết vẻ ngoài "không tuổi" không đến từ những phương pháp làm đẹp cầu kỳ mà được xây dựng từ các thói quen sinh hoạt bền bỉ trong nhiều năm.

Bắt đầu ngày mới bằng thói quen nuôi da từ bên trong

Một trong những thói quen được Trần Mỹ Phượng duy trì nhiều năm là uống nước ấm ngay sau khi thức dậy, kết hợp ăn một quả táo. Bà coi đây là cách nhẹ nhàng để đánh thức hệ tiêu hóa, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể. Theo nữ diễn viên, thói quen này giúp da dẻ tươi tắn hơn và cơ thể luôn nhẹ nhõm.

Bên cạnh đó, bà thường xuyên sử dụng gừng trong các món canh, súp. Gừng được xem là gia vị giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần bảo vệ collagen nhờ đặc tính chống oxy hóa tự nhiên.

Nữ diễn viên 69 tuổi duy trì sắc vóc trẻ trung nhờ thói quen ăn uống điều độ, tập yoga đều đặn suốt nhiều năm. Ảnh: Instagram im_meifen

Ăn uống điều độ, không cực đoan

Không kiêng khem hà khắc để giữ dáng, Trần Mỹ Phượng lựa chọn cách ăn uống cân bằng. Bà không loại bỏ hoàn toàn tinh bột mà ưu tiên các nguồn tinh bột lành mạnh như gạo lứt, khoai lang, yến mạch, đồng thời hạn chế ăn tối quá muộn. Rau củ theo mùa và thực phẩm tươi được bà ưu tiên để đảm bảo cung cấp đủ vitamin, khoáng chất cho làn da.

Duy trì yoga để giữ dáng và tinh thần

Trần Mỹ Phượng gắn bó với yoga trong nhiều năm. Các bài tập tập trung kéo giãn, giữ thăng bằng và kiểm soát hơi thở giúp bà duy trì cơ bắp săn chắc, cải thiện độ dẻo dai, giảm căng thẳng. Theo nữ diễn viên, việc tập luyện đều đặn quan trọng hơn cường độ, đặc biệt với người lớn tuổi.

Chăm sóc tiêu hóa, coi trọng sự nhất quán

Một điểm chung trong lối sống của Trần Mỹ Phượng là sự nhất quán. Bà chú trọng chăm sóc hệ tiêu hóa, ăn uống đúng giờ và nghỉ ngơi hợp lý. Theo bà, khi đường ruột khỏe mạnh, cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, từ đó phản ánh rõ rệt lên làn da và vóc dáng.

Tự tin với cơ thể, không chạy theo chuẩn mực tuổi tác

Trần Mỹ Phượng nhiều lần xuất hiện với trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng khỏe khoắn, bất chấp những ý kiến trái chiều. Theo bà, sự tự tin không đến từ việc cố gắng trẻ hơn người khác mà từ việc hiểu rõ cơ thể mình và duy trì nó ở trạng thái tốt nhất. Quan điểm sống tích cực này giúp bà luôn thoải mái về tinh thần, yếu tố được cho là có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lão hóa.

Trần Mỹ Phượng tin vẻ trẻ trung bền vững đến từ việc nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong, giữ tinh thần tích cực và duy trì thói quen tốt mỗi ngày. Ảnh: Instagram im_meifen

Trần Mỹ Phượng sinh năm 1957, là nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan, hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1980. Bà được khán giả Việt Nam biết đến qua nhiều phim truyền hình Đài Loan từng phát sóng rộng rãi như Bao Thanh Thiên, Mẹ chồng nàng dâu, Gia đình rắc rối, Thời đại phụ nữ, Đời sống chợ đêm... Với ngoại hình nổi bật và phong thái gợi cảm hiếm có ở độ tuổi trung niên, Trần Mỹ Phượng duy trì sức hút bền bỉ qua nhiều thập kỷ, đồng thời trở thành hình mẫu về lối sống tích cực và chăm sóc sức khỏe ở tuổi U70.