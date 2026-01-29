Ai đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2025

Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara đang được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2025. Trong vòng thi phỏng vấn kín, đại diện Việt Nam - Thu Ngân cũng dành nhiều lời khen ngợi, bày tỏ sự yêu mến và dự đoán đại diện Cuba đăng quang.

Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện. Cô 23 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-63-86 cm. Cô hiện là người mẫu, sinh viên ngành truyền thông, có khả năng nói tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Đại diện Nga - Varvara Yakovenko là ứng viên sáng giá của khu vực châu Âu. Người đẹp giữ vững phong độ từ đầu cuộc thi, liên tục lọt vào các bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp.

Varvara 18 tuổi, có gương mặt ngọt ngào, hình thể quyến rũ. Cô đam mê tập yoga và Pilates, khiêu vũ, biểu diễn đàn hạc và luyện thanh. Varvara theo đuổi dự án nâng đỡ những người xung quanh, đặc biệt là các cô gái trẻ đang tìm kiếm sự tự tin và mục đích sống. Cô thông thạo tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Ukraine.

Đại diện Thái Lan - Vanessa Nattacha Wenk là ứng viên nổi bật của châu Á. Người đẹp thể hiện phong độ tốt, thần thái tự tin trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Vanessa có trang cá nhân với gần 85.000 người theo dõi.

Vanessa 22 tuổi, lai ba dòng máu Thái Lan - Đức - An, cao 1,73 m, số đo ba vòng 81-63-96 cm. Người đẹp Thái Lan hiện là người mẫu, sinh viên chuyên ngành kiến trúc sư. Cô có sở thích chơi piano, trượt băng. Cô có khả năng nói tiếng Anh và tiếng Đức trôi chảy.

Đại diện Mỹ - Brooke Cohee được dự đoán giành thành tích cao. Cô là một trong những ứng viên nổi trội của khu vực châu Mỹ.

Brooke Cohee có hình thể khỏe khoắn, quyến rũ. Cô 22 tuổi, cao 1,81 m, số đo ba vòng 81-63-91 cm. Cô là người mẫu, có khả năng nói tiếng Anh, Nhật Bản. Người đẹp yêu thích bơi lội, thiết kế thời trang và duy trì lối sống lành mạnh bằng tập thể dục.

Đại diện Ecuador - Cristiane Guerrero Marques das Neves thuộc nhóm thí sinh sáng giá của châu Mỹ.

Người đẹp Ecuador 28 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 81-64-94 cm. Người đẹp là người mẫu, chuyên viên trang điểm, người sáng tạo nội dung số.

Đại diện Philippines - Christina Labareño Vanhefflin là ứng viên được nhiều khán giả yêu thích. Fan sắc đẹp dự đoán cô đạt thành tích cao trong đêm chung kết.

Người đẹp Philippines 20 tuổi, cao 1,7 m, số đo ba vòng 76-55-66 cm. Cô là người mẫu, có gương mặt hiện đại, được ví giống ca sĩ Selena Gomez. Cô có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.

Đại diện Nigeria - Dwelling Chisaoku Emesiobi là ứng viên nổi bật ở châu Phi. Cô 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,82 m, số đo ba vòng 83-60-91 cm. Người đẹp hiện là nhà tâm lý học và nhà thiết kế thời trang. Cô có sở thích vẽ, ca hát, nói tiếng Anh trôi chảy.

Venezuela và Puerto Rico là hai đại diện gây chú ý ở châu Mỹ. Họ đều có hình thể nổi bật, trong đó người đẹp Puerto Rico có hình thể như tạc tượng với vòng eo con kiến.

Đại diện Romania - Kira Andreaa là ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu. Cô 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,8 m, số đo ba vòng 90-59-92 cm. Kira Andreaa đam mê thể thao, đặc biệt là Pilates và trượt băng. Người đẹp từng trình diễn trên các sàn catwalk tại Paris và Milan. Cô đang điều hành công việc kinh doanh riêng ở quê nhà.

Đại diện Brazil - Maria Clara Borges Marques 21 tuổi, cao 1,71 m, số đo ba vòng 84-66-93 cm. Cô là người mẫu, doanh nhân. Maria được dự đoán gây bất ngờ trong chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2025.

Cộng hòa Czech và Slovak được nhận xét là hai ứng viên có khả năng gây bất ngờ ở khu vực châu Âu.

Đại diện Việt Nam - Thu Ngân phải cạnh tranh với các thí sinh mạnh như Thái Lan, Philippines, Ấn Độ để giành được tấm vé vào top 5 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô cũng có cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng ở hai giải phụ là Power of Beauty (cơ hội được chia đều cho 60 thí sinh) và giải People's Choice (Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất). Thu Ngân được đánh giá nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của khu vực châu Á. Cô 22 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,72 m, số đo 3 vòng 85-63-94 cm.