Hình thể thí sinh Hoa hậu Hòa bình

Ngày 8/10, 77 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 có hoạt động thăm công viên nước ở Thái Lan. Dàn người đẹp mặc áo tắm, khoe hình thể quyến rũ bên hồ bơi khổng lồ.

Đây cũng là lần đầu tiên 77 thí sinh khoe dáng với áo tắm sau 10 ngày nhập cuộc ở cuộc thi. Trong buổi sáng 9/10, họ sẽ tham dự phần thi được mong chờ đó là Swimsuit Competition (Áo tắm).

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi khoe dáng bên bạn thân ở cuộc thi là đại diện Armenia. Sau khi không được khán giả bình chọn tại hạng mục Miss Popular Vote, Yến Nhi đã kêu gọi fan bình chọn cho mình ở hạng mục Country's Power of the Year. Tuy nhiên, cô vẫn nhận về những phản ứng tiêu cực sau sự cố bị lọt những phát ngôn nhạy cảm trong livestream của bạn cùng phòng.

Đại diện Philippines - Emma Tiglao khoe hình thể trong thiết kế xuyên thấu táo bạo.

Đại diện Argentina và Thái Lan khoe hình thể bên bể bơi.

Đại diện chủ nhà Thái Lan tạo dáng bên người đẹp Kosovo - Brikena Selmani. Đại diện Kosovo là một trong những thí sinh có hình thể ấn tượng, nóng bỏng. Cô là người đẹp được nhiều fan Thái yêu thích và ủng hộ.

Đại diện Tây Ban Nha là ứng viên có hình thể nổi bật ở khu vực châu Âu.

Hai người đẹp Bolivia và Cộng hòa Dominica khoe hình thể khỏe khoắn, nóng bỏng đậm chất Latinh.

Đại diện Guyana và Malta đọ sắc vóc quyến rũ.

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 được đánh giá có hình thể đồng đều, kỹ năng biểu cảm và trình diễn chuyên nghiệp trước ống kính.

Hoa hậu Hòa bình 2025 hiện đang thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp Thái Lan và quốc tế. Đây là cuộc thi sắc đẹp lớn diễn ra đầu tiên trong dịp cuối năm. Các thí sinh có mặt ở hai thành phố Bangkok và Hua Hin để tham gia các hoạt động. Hành trình của cuộc thi dự kiến kéo dài đến ngày 18/10.

Đại diện Ghana và Anh là những thí sinh tiềm năng của châu lục mà mình đại diện.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 dự kiến diễn ra ngày 18/10 ở hội trường MGI Hall tại Bangkok, Thái Lan. Các thí sinh đã trải qua các phần thi Grand Talent (Tài năng), Grand Talk (Giao lưu), Swimsuit Competition (Áo tắm), National Costume (Trang phục dân tộc), Closed Interview (Phỏng vấn kín).

Khán giả đang mong chờ ông Nawat sẽ tìm ra người kế nhiệm xứng đáng của Hoa hậu Hòa bình 2024 Christine Juliane Opiza để vực lại uy tín của cuộc thi sau mùa giải nhiều scandal năm ngoái.