NSƯT Kiều Anh gây chú ý với nhan sắc “công chúa U50” trong "Gia đình trái dấu"

Nhan sắc của NSƯT Kiều Anh không thuộc kiểu đẹp choáng ngợp ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, nhưng lại mang đậm chất điện ảnh. Khuôn mặt tròn, đường nét thanh tú cùng thần thái điềm đạm giúp cô luôn nổi bật trước ống kính. Đặc biệt, đôi mắt của Kiều Anh không long lanh mà phảng phất nét u hoài, man mác, càng ngắm càng cuốn hút.

Chính đôi mắt ấy trở thành dấu ấn khó trộn lẫn trong sự nghiệp của NSƯT Kiều Anh. Nhiều khán giả nhận xét, ánh nhìn của nữ diễn viên giống như ánh mắt của một người phụ nữ đã đi qua nhiều thăng trầm, càng từng trải lại càng đẹp theo cách rất riêng. Đây cũng là lợi thế giúp cô thể hiện thuyết phục những vai diễn có số phận nhiều biến động, đòi hỏi chiều sâu nội tâm.

Thời gian gần đây, NSƯT Kiều Anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai bà Ánh trong bộ phim "Gia đình trái dấu". Nhân vật này là một người phụ nữ trung niên được chồng con yêu thương, chăm sóc, vì thế giữ được sự hồn nhiên và sống nhiều bằng cảm xúc. Ở những tập đầu, cách ứng xử bộc trực, thiên về cảm xúc của bà Ánh khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu.

Cảnh bà Ánh bật khóc khi chó cưng mất, yêu cầu chồng và các con lập tức có mặt đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trong tình huống ấy, bà Ánh thể hiện rõ một người phụ nữ nhạy cảm, coi trọng thế giới tinh thần, đôi khi đặt cảm xúc cá nhân lên trên hoàn cảnh chung của gia đình.

Tuy nhiên, càng về sau, khi câu chuyện của nhân vật dần được hé lộ, khán giả bắt đầu nhìn nhân vật bà Ánh với sự cảm thông nhiều hơn. Phía sau vẻ ngoài yếu mềm là một người phụ nữ có nhiều tổn thương, sống trong cảm giác thiếu an toàn và luôn cần được vỗ về. NSƯT Kiều Anh từng chia sẻ, cô lường trước việc nhân vật có thể gây tranh cãi và chấp nhận điều đó như một phần của vai diễn.

Nữ diễn viên cho biết, cô tìm thấy trong bà Ánh hình ảnh của chính mình thuở 18, khi từng yêu hết mình, được nâng niu và sống trọn vẹn trong cảm xúc. Những ký ức ấy trở thành chất liệu quan trọng để NSƯT Kiều Anh xây dựng nhân vật, giúp bà Ánh dù gây phản ứng trái chiều vẫn mang màu sắc rất đời thường.

Nhắc đến NSƯT Kiều Anh, khán giả khó quên vai Nhung trong "Phía trước là bầu trời" - vai diễn từng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ. Xuất thân là diễn viên múa, bén duyên với phim ảnh từ rất sớm, diễn viên Kiều Anh từng được cân nhắc cho nhiều vai diễn nặng ký, nhưng cô chủ động từ chối để tìm hướng đi mới, tránh lặp lại chính mình.

Trong suốt sự nghiệp, nữ diễn viên đảm nhận nhiều vai diễn có số phận khác nhau, từ những người phụ nữ cam chịu đến các nhân vật có cá tính phức tạp. Dù không phải vai nào cũng tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, NSƯT Kiều Anh vẫn được đánh giá cao ở sự bền bỉ và nghiêm túc với nghề.

Ở tuổi 44, NSƯT Kiều Anh giữ được vẻ đẹp mặn mà, sắc vóc cân đối cùng thần thái chín muồi. Không ồn ào đời tư, không phô trương hình ảnh, cô chọn cách xuất hiện vừa đủ, để mỗi vai diễn tự lên tiếng thay mình.

Với "Gia đình trái dấu", Kiều Anh cho thấy nỗ lực làm mới bản thân khi bước vào một dạng vai khác với hình ảnh quen thuộc. Nhân vật bà Ánh có thể gây tranh cãi, nhưng cũng mở ra thêm một lát cắt mới trong hành trình diễn xuất của nữ NSƯT. Ở đó, nhan sắc, ánh mắt và trải nghiệm sống hòa làm một, tạo nên hình ảnh một “công chúa U50” rất đời, rất thật trên màn ảnh nhỏ.