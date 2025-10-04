Thí sinh Hoa hậu Hòa bình quyến rũ

Tối 2/10, 76 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan tham gia buổi tiệc tối trên du thuyền sau khi nhận sash chính thức của cuộc thi. Dàn người đẹp mặc trang phục dạ tiệc lộng lẫy, quyến rũ. Cuộc thi khởi động từ ngày 1/0 với nhiều hoạt động dày đặc. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 18/10 ở Hội trường MGI Hall tại Bangkok, Thái Lan.

Đại diện chủ nhà Thái Lan - Sarunrat Puagpipat và đại diện Philippines - Emma Tiglao luôn đồng hành cùng nhau tại các sự kiện. Họ được đánh giá là hai đại diện mạnh của châu Á với gương mặt sắc sảo, gu thời trang ấn tượng.

Hai người đẹp cùng chọn tông màu vàng gold sang trọng cho buổi tiệc tối.

Đại diện Pháp chọn váy cúp ngực quyến rũ. Mới nhập cuộc nhưng cô được đánh giá là ứng viên sáng giá có khả năng chạm tay vào vương miện.

Đại diện Tây Ban Nha là ứng viên nổi bật của châu Âu. Cô được truyền thông Thái Lan yêu thích, thường xuyên được phóng viên chụp ảnh.

Hai người đẹp Paraguay và Guatemala được đánh giá là ứng viên nổi bật của khu vực châu Mỹ. Họ luôn xuất hiện với những bộ trang phục độc đáo, lộng lẫy.

Cuba cũng là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ.

Đại diện Ấn Độ khoe chân dài trong thiết kế xẻ cao. Nhan sắc của người đẹp gây tranh cãi vì chiều cao hạn chế, gương mặt nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên, cô được vẫn được xem là ứng viên có khả năng gây bất ngờ.

Đại diện Cộng hòa Czech là ứng viên tiềm năng ở khu vực châu Âu. Cô có chiều cao nổi bật, nhan sắc ngọt ngào.

Đại diện Martinique cuốn hút với vẻ ngoài hiện đại, thời trang.

Cộng hòa Dominica, Peru và Anh đọ dáng trong những thiết kế cắt xẻ táo bạo. Họ đều được nhận xét là những thí sinh tiềm năng của năm nay.

Dàn người đẹp khoe dáng trên du thuyền.

Hoa hậu Hòa bình 2025 đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan với nhiều hoạt động thu hút sự chú ý của truyền thông. Cuộc thi được ông Nawat đầu tư hoành tráng, chuyên nghiệp. Đây cũng là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế khởi động sớm nhất năm nay. Mùa giải 2025, ban tổ chức cũng giới thiệu vương miện mới dành cho tân hoa hậu. Vương miện của hoa hậu được thay mới ba năm một lần.