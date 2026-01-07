Không cử đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình 2026

Tối 6/1, đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam đăng thông báo về việc ngừng cử đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên.

"Sau quá trình trao đổi và cân nhắc kỹ lưỡng, công ty xin thông báo chính thức ngưng việc cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên", thông báo viết.

Nguyễn Thị Yến Nhi đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình 2025.

Theo công ty, quyết định này được đưa ra trên cơ sở định hướng chiến lược chung, nhằm giúp công ty tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án trọng điểm đã được hoạch định trong năm 2026, đồng thời đảm bảo sự chuẩn bị toàn diện, chỉn chu và hiệu quả cho những hoạt động sắp tới.

Thông báo đã gây ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đây là quyết định đúng đắn vì ngoài mùa giải All Stars, năm 2026 còn có cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào tháng 10. Việc cử quá nhiều đại diện tham dự cuộc thi trong cùng một năm sẽ khiến đơn vị nắm bản quyền gặp áp lực và bị phân tán nguồn lực.

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi không có đại diện Việt Nam tham dự mùa giải All Stars đầu tiên. Đây được đánh giá là sân chơi mới mẻ, được các fan sắc đẹp quốc tế mong chờ.

Trước đó, nhiều cái tên được khán giả mong đợi đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars như Á hậu Kiều Loan, Ngọc Thảo, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Nguyễn Hương Giang...

Hoa hậu Hòa bình All Stars dự kiến ​​diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 13/2/2026 tại Thái Lan. Tuy nhiên, cuộc thi đã được lùi lại hai tuần, dự kiến diễn ra sau Tết Nguyên đán 2026 để tạo điều kiện cho các thí sinh xin visa.

Mùa giải All Stars sẽ quy tụ các người đẹp từng tham dự những cuộc thi trước đây nhưng chưa đoạt giải. Đây được xem là cơ hội cho các gương mặt cũ đã dự thi nhưng chưa chạm tới chiếc vương miện.

Cuộc thi chấp nhận thí sinh từng thi các cuộc thi quốc tế, có độ tuổi từ 20-40 tuổi. Phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc là người chuyển giới đều có thể tham gia. Tuy nhiên, người chuyển giới phải hoàn tất phẫu thuật và có giấy chứng nhận.

Năm đầu cuộc thi dự kiến nhận khoảng 70-80 thí sinh, một quốc gia có thể cử nhiều hơn một người tham dự. Ông Nawat - chủ tịch MGI tuyên bố cuộc thi có ban giám khảo và một công ty độc lập chứng nhận điểm số, mọi thứ sẽ minh bạch 100% để tránh ồn ào, kiện tụng.

Hiện đã có nhiều người đẹp nổi tiếng ghi danh tham dự Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars như Tharina Botes - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021, Melisha Lin - Á hậu 5 Miss Grand International 2024, Fuschia Anne Ravena - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022, Qatrisha Zairyah - Á hậu 1 của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023, Thet San Andersen - Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2024...

Tại mùa giải Hoa hậu Hòa bình 2025, người đẹp Philippines - Emma Tiglao - đã vượt qua 76 thí sinh để đăng quang. Đại diện Việt Nam là người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi không giành thành tích.