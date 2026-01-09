Giải mã sự “tụt hạng” của nhan sắc Việt trên trường quốc tế năm 2025

Khán giả “sàng lọc” các cuộc thi nhan sắc

Dù không phải năm chẵn - vốn thường được xem là “mùa cao điểm” của các cuộc thi hoa hậu, sân chơi nhan sắc tại Việt Nam trong năm 2025 vẫn diễn ra khá phong phú và nhộn nhịp. Với hàng loạt đấu trường lớn nhỏ, những đêm thi được trải dài hầu hết các tháng trong năm, hàng loạt gương mặt mới đã đăng quang.

Sau giai đoạn bùng nổ, công chúng ngày càng thờ ơ và khắt khe hơn trước tình trạng "bội thực" hoa hậu. Chỉ riêng tháng 6/2025 có tới 4 đêm chung kết; từ tháng 9 đến cuối năm, hàng loạt danh hiệu liên tiếp được công bố từ Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Đại dương đến các cuộc thi ngách như Hoa hậu Sinh viên, Hoa hậu Trăng khuyết...

Nguyễn Thị Yến Nhi - Miss Grand Vietnam 2025. (Ảnh: BTC)

Tuy nhiên, ngoài những thương hiệu lâu đời như Hoa hậu Việt Nam hay Miss Grand giữ được sức hút, phần lớn các cuộc thi mới lạ, đặc biệt là mảng doanh nhân, đều kém chất lượng, thí sinh nhanh chóng bị lãng quên. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang buộc phải "sàng lọc tự nhiên" trước sự thay đổi thị hiếu của khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, chuyên gia Phúc Nguyễn cho rằng việc quá nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức đã khiến giá trị danh hiệu hoa hậu suy giảm đáng kể so với trước đây. Theo ông, trong giai đoạn trước, mỗi năm chỉ có vài cuộc thi lớn, số lượng thí sinh “chất lượng cao” tập trung, buộc các ứng viên phải đầu tư nghiêm túc vì cơ hội rất hạn chế. Ngược lại, hiện nay, việc “không thi cuộc này thì thi cuộc khác” khiến mức độ đầu tư và chất lượng thí sinh đi xuống, kéo theo sự khó khăn cho ban tổ chức trong việc tìm ra người chiến thắng thật sự thuyết phục.

Sự “tụt hạng” của nhan sắc Việt trên trường quốc tế

Năm 2025 đánh dấu bước lùi của nhan sắc Việt khi hàng loạt đại diện tại các đấu trường lớn như Miss World, Miss Universe, Miss Grand International... đều không đạt kỳ vọng. Những cái tên nổi bật như Hương Giang, Võ Cao Kỳ Duyên hay Yến Nhi đều ra về tay trắng hoặc vướng tranh cãi về kỹ năng.

Điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm này là danh hiệu Miss Earth Water của Trịnh Mỹ Anh. Bên cạnh đó, Phương Linh lọt Top 10 Miss Cosmo trên sân nhà, Huỳnh Trần Ý Nhi dừng lại ở Top 40 Miss World. Cục diện này cho thấy sự lao dốc rõ rệt về vị thế của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế sau nhiều năm thăng hoa.

Thế nhưng, thất bại của các người đẹp Việt trên trường quốc tế không mang lại nhiều bất ngờ. Các gương mặt được cử “đem chuông đi đánh xứ người” đa phần không nổi trội về tổng thể, ít năng lực cạnh tranh, cùng sự chuẩn bị thiếu kỹ lưỡng và có phần vội vã từ đơn vị nắm bản quyền.

Trịnh Mỹ Anh - đại diện Việt Nam hiếm hoi thành công tại đấu trường nhan sắc quốc tế. (Ảnh: BTC)

Danh xưng không bền nếu thiếu giá trị thật

Trao đổi với Dân Việt, chuyên gia truyền thông Nguyễn Triệu Thanh Tâm cho rằng năm 2025 có thể xem là một năm sôi động của các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, cả về số lượng lẫn hình thức tổ chức. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ truyền thông, vấn đề đáng bàn không nằm ở việc có bao nhiêu cuộc thi hoa hậu, mà là mỗi cuộc thi có đang xây dựng được giá trị khác biệt rõ ràng và giá trị dài hạn bền vững cho xã hội và công chúng hay không.

“Trong vài năm trở lại đây, các cuộc thi hoa hậu đã có sự phân hóa ngày càng rõ về định vị. Bên cạnh những sân chơi sắc đẹp truyền thống, xuất hiện nhiều cuộc thi gắn với du lịch, văn hóa dân tộc, cộng đồng đặc thù, doanh nhân hoặc các hoạt động xã hội. Đây là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh truyền thông cạnh tranh cao, cho thấy nỗ lực làm mới nội dung và mở rộng đối tượng tiếp cận, thay vì chỉ xoay quanh tiêu chí nhan sắc như trước. Ở góc độ tích cực, sự đa dạng này phản ánh nhu cầu xã hội ngày càng rộng và mong muốn khẳng định bản sắc riêng của mỗi thương hiệu cuộc thi” – bà Thanh Tâm nhận định.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Triệu Thanh Tâm. (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, năm 2025 cũng cho thấy rõ một thực tế là chất lượng giữa các cuộc thi chưa đồng đều. Khi số lượng tăng nhanh, giá trị của danh hiệu hoa hậu có dấu hiệu bị giảm sút. Một số cuộc thi sở hữu ý tưởng và thông điệp khá tốt, nhưng còn hạn chế ở khâu tổ chức và đặc biệt là năng lực xây dựng câu chuyện truyền thông một cách xuyên suốt từ trước, trong và sau cuộc thi. Ngược lại, có những cuộc thi đầu tư mạnh về hình ảnh, sân khấu và độ hoành tráng, nhưng thiếu chiều sâu về nội dung cũng như chiến lược hậu đăng quang, khiến sức lan tỏa chỉ tập trung ở thời điểm chung kết rồi nhanh chóng lắng xuống.

Chuyên gia Nguyễn Triệu Thanh Tâm nhận định, hoa hậu ngày nay không còn là đích đến, mà chỉ là điểm khởi đầu. "Cuộc thi nào không chuẩn bị được một chiến lược bài bản cho hành trình sau đăng quang, không đặt con người và giá trị đóng góp xã hội làm trung tâm, thì dù sân khấu có lớn đến đâu, sức sống truyền thông cũng sẽ rất ngắn trong ký ức công chúng. Ngược lại, những cuộc thi xác định rõ bản sắc, đầu tư nghiêm túc vào nội dung và con đường phát triển lâu dài của hoa hậu, vẫn hoàn toàn có thể tạo ra giá trị bền vững trong đời sống văn hóa – xã hội hiện đại" - bà chia sẻ.