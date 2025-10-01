Dàn người đẹp mặc sexy ở Hoa hậu Hòa bình

76 thí sinh đã tề tựu về Bangkok, Thái Lan để tham gia các hoạt động đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế khởi động sớm nhất trong năm nay, thu hút sự chú ý của khán giả.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi - gây ấn tượng khi diện bộ váy tông màu xanh, lấy cảm hứng từ trang phục của xứ sở chùa vàng. Điểm nhấn của thiết kế là chi tiết cut-out táo bạo khoe eo thon và đôi chân dài. Yến Nhi được đánh giá xuất hiện với thần thái rạng rỡ, tự tin giao lưu với truyền thông bằng tiếng Anh và tiếng Thái.

Yến Nhi (phải) tiếp tục thay một trang phục táo bạo khác khi chụp ảnh cùng dàn thí sinh. Yến Nhi cùng ê-kíp đã chuẩn bị hơn 30 bộ trang phục cho cuộc thi lần này. Trong quỹ thời gian gấp rút, ê-kíp đã làm việc khẩn trương để lên ý tưởng và tìm kiếm những thiết kế phù hợp, bảo đảm hình ảnh đại diện Việt Nam luôn mới mẻ trong từng hoạt động tại Miss Grand International 2025.

Đại diện chủ nhà Thái Lan - Sarunrat Puagpipat mặc trang phục hở bạo, đọ sắc cùng đại diện Philippines - Emma Tiglao. Họ đang được đánh giá là những thí sinh nổi bật của khu vực châu Á.

Sarunrat Puagpipat chọn thiết kế sequin màu xanh với khoảng hở táo bạo. Cô năm nay 28 tuổi, là người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp Thái Lan có chiều cao 1,7 m, cùng gương mặt góc cạnh, cá tính. Đôi mắt sắc sảo hút hồn và nụ cười rạng rỡ giúp Puagpipat thu hút người đối diện.

Người đẹp Philippines gây chú ý trong ngày nhập cuộc với bộ váy dạ hội màu vàng gold, đính kết lấp lánh, khoe eo thon.

Đại diện Kosovo - Brikena Selmani khoe vòng một với thiết kế cúp ngực phóng khoáng. Cô được đánh giá là thí sinh có gu thời trang táo bạo nhất cuộc thi năm nay. Người đẹp có vẻ đẹp đầy đặn, nóng bỏng.

Đại diện Ecuador - Samantha Quenedit (phải) diện thể kế cắt xẻ hết cỡ, khoe hình thể quyến rũ. Samantha năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp ngành Truyền thông và là nhà sản xuất sự kiện, ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và người có sức ảnh hưởng tại quê nhà. Người đẹp Ecuador được nhận xét là đại diện sáng giá của khu vực châu Mỹ.

Đại diện Cộng hòa Czech - Markéta Mörwicková chọn thiết kế màu hồng, xẻ vòng một sexy trong ngày đầu nhập cuộc.

Đại diện Hà Lan - Rosalie Esmee Hooft cũng chọn thiết kế tông hồng cắt xẻ táo bạo khi đọ dáng cùng các thí sinh.

Đại diện Mexico - Montserrat Villalva - diện váy dạ hội sequin xẻ vòng một quyến rũ, sang trọng.

Đại diện Paraguay - Cecilia Romero - ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ khoe nhan sắc quyến rũ.

Người đẹp Puerto Rico - Sarahí Figueroa khoe hình thể ấn tượng trong thiết kế cầu kỳ. Cô nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của cuộc thi năm nay.

Người đẹp Venezuela - Nariman Battikha gây chú ý với truyền thông trong ngày đầu nhập cuộc bằng trang phục tông màu đen ấn tượng.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiaza đã có mặt ở Thái Lan để đồng hành cùng thí sinh. Cô trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 18/10 tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan.