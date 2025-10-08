Người đẹp làm lố nhất Hoa hậu Hòa bình 2025

Tối 6/10 đã diễn ra buổi dạ tiệc chào mừng thí sinh trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Tại sự kiện, 77 thí sinh diện trang phục dạ hội lộng lẫy, đội vương miện, tạo dáng trên thảm đỏ.

Sau sự kiện, trên các diễn đàn sắc đẹp lan truyền đoạn video gây tranh cãi về người đẹp Kosovo - Brikena Selmani. Trong video, Brikena Selmani đứng tạo dáng trên thảm đỏ cạnh người đẹp Colombia và Trung Quốc.

Người đẹp Kosovo - Brikena Selmani (ngoài cùng bên phải), đứng cạnh các đại diện Trung Quốc, Colombia.

Khi người đẹp Trung Quốc - Nora Xiong đang chống tay trên hông để tạo dáng thì người đẹp Kosovo đã tự ý hạ cánh tay của Nora Xiong xuống vì che mất bộ váy của cô. Hành động của người đẹp Kosovo khiến đại diện Trung Quốc bất ngờ.

Sau đó, đại diện Colombia đã kéo người đẹp Trung Quốc đứng sát vào mình. Trong khi đó, người đẹp Kosovo không quan tâm tới thái độ của hai bạn cùng thi, tiếp tục tạo dáng, uốn éo trước ống kính phóng viên.

Hành động của người đẹp Kosovo đang gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả cho rằng cô thiếu tế nhị, làm mọi cách để nổi bật. Bên cạnh đó, khoảnh khắc người đẹp xoay người tạo dáng để lộ nội y cũng bị chỉ trích phản cảm.

Đây không phải lần đầu người đẹp Kosovo gây tranh cãi. Trước đó, cô thường xuyên diện các trang phục hở hang, cắt xẻ khi tham dự sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2025.

Người đẹp cũng có những tạo dáng chụp ảnh gây tranh cãi khi thường xuyên uốn éo, chu môi. Khán giả cho rằng hình ảnh của người đẹp Kosovo quá gợi cảm, khiêu khích, không phù hợp với phong cách của thí sinh hoa hậu.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đại diện Kosovo là thí sinh làm lố nhất mùa giải Hoa hậu Hòa bình 2025. Tuy nhiên, cô vẫn có lượng fan nhất định khi tham dự cuộc thi ở xứ sở chùa vàng. Khán giả Thái Lan tỏ ra yêu thích Brikena Selmani, thường xuyên gọi tên cô mỗi khi người đẹp xuất hiện.

Người đẹp Kosovo diện những trang phục táo bạo, gợi cảm tại Hoa hậu Hòa bình 2025.

"Làm lố quá, nhưng lại rất hợp với phong cách của Miss Grand", "Phải công nhận là gương mặt đẹp, body đẹp, nhưng lúc nào cũng tạo dáng khêu gợi, mất hình ảnh quá", "Làm lố bất chấp, nhìn thí sinh Colombia và Trung Quốc khó chịu ra mặt"... khán giả bình luận.

Thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thường hướng tới phong cách gợi cảm, phóng khoáng cùng những hành xử tự nhiên, hài hước. Đây vốn được xem là "đặc sản" của cuộc thi Miss Grand.

Tuy nhiên, nhiều người đẹp được đánh giá là làm lố quá đà, không phù hợp với tính chất một cuộc thi hoa hậu. Mùa giải nào cũng có những thí sinh bị chỉ trích vì trình diễn lố lăng, phản cảm.

Đại diện Kosovo - Brikena Selmani năm nay 25 tuổi, là người mẫu, đang học năm cuối tại trường Luật, chuyên ngành Luật học. Người đẹp gây ấn tượng với chiều cao 1,8 m và sắc vóc đầy đặn, nóng bỏng. Cô được nhận xét là thí sinh nổi bật của khu vực châu Âu tại cuộc thi năm nay.