Nữ MC quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Lê Ngọc Như Quỳnh sinh năm 2003, là 1 trong những thí sinh quê Thanh Hóa nhận được quan tâm của fan Miss World Vietnam 2025.

Như Quỳnh sở hữu chiều cao 1m72. Cô là cựu sinh viên chuyên ngành Tài chính của Học viện Ngân hàng.

Hình ảnh của Như Quỳnh tại đêm thi thời trang trong khuôn khổ Miss World Vietnam cách đây không lâu.

Lấn sân cuộc thi nhan sắc nhưng Như Quỳnh tiết lộ đang theo đuổi đam mê với nghề MC và niềm yêu thích với ngành Tài chính. "Mình luôn mong muốn trong tương lai có thể trở thành một MC/BTV lĩnh vực tài chính - kinh tế của Đài Truyền hình Việt Nam". Cô cho biết, rất thần tượng MC/BTV Dương Ngọc Trinh của VTV24.

Hình ảnh dịu dàng đậm nét Á đông của người đẹp xứ Thanh.

Chia sẻ về lấn sân nhan sắc Miss World Việt Nam 2025, Như Quỳnh cho biết: "Hành trình này không chỉ là chương tiếp theo trong câu chuyện của riêng mình, mà còn là lời nhắn gửi: mọi hành trình vĩ đại đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé, và đích đến sẽ luôn rộng mở với những ai mang trong mình lòng dũng cảm, dám bước đi cùng niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước".

Vào tháng 3/2026 tới, Như Quỳnh cùng 49 thí sinh khác sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…