Harper Beckham được dự đoán trở thành Kylie Jenner nước Anh

Theo The Sun, Harper sắp trở thành người có sức ảnh hưởng lớn trong giới trẻ ở Anh khi vừa có buổi chụp ảnh bí mật tại London cho chiến dịch quảng bá đầu tiên của dòng mỹ phẩm riêng. Cả David và Victoria đều có mặt tại trường quay để theo sát, ủng hộ con gái trong dự án được xem là bước khởi động cho thương hiệu cá nhân của cô bé.

Năng khiếu trong lĩnh vực trang điểm cùng sự nổi tiếng của thương hiệu gia đình, cô bé 14 tuổi được dự đoán sẽ sớm trở thành người có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ Anh.

Con gái út nhà Beckham được truyền thông dự đoán có thể nối gót Kylie - em út nhà Kardashian - ra mắt dòng mỹ phẩm riêng khi mới 18 tuổi, sau đó chứng kiến giá trị tăng vọt lên hơn một tỷ USD.

Nguồn tin cho biết: "Đây là ước mơ từ lâu của Harper. Tất cả đều do cô khởi xướng và dẫn dắt. Harper rất ấn tượng. Harper đã tận mắt chứng kiến mẹ thành công như thế nào trong thế giới làm đẹp. Và giống rất nhiều cô gái cùng tuổi, Harper đam mê mọi thứ liên quan đến thời trang, làm đẹp".

Thương hiệu mỹ phẩm của Harper được cho là sẽ nhắm đến thế hệ Z và thế hệ Alpha, lấy cảm hứng từ ngành mỹ phẩm Hàn Quốc. Dòng sản phẩm dự kiến chính thức ra mắt vào cuối mùa hè. Trong đó, từ "HIKU" có nguồn gốc từ tiếng Nhật, nghĩa là "kéo" hoặc "thu hút sự chú ý".

Thương hiệu HIKU BY Harper được đăng ký bản quyền thông qua hai hồ sơ do công ty H7B Limited đứng tên từ cuối năm ngoái. Đây là doanh nghiệp do Victoria Beckham thành lập để dành riêng cho con gái út. Tên công ty H7B được lấy cảm hứng từ tên đầy đủ của cô bé - Harper Seven Beckham.

Nguồn tin nói thêm: "David và Victoria rất ủng hộ, tự hào vì con gái. Tuy nhiên, đây không phải câu chuyện của thương hiệu Beckham mà là của thương hiệu Harper. Xét cho cùng, cô ấy đã tham gia các khóa học trực tuyến và hoàn toàn có năng khiếu trước ống kính".

Harper chụp hình cùng gia đình tại show thời trang hôm 6/3 của mẹ tại Paris Fashion Week.

Cựu thành viên nhóm Spice Girl - Victoria Beckham - nói với The Sun vào năm ngoái: "Harper có thể trở thành một bà trùm ngành làm đẹp, hoặc một diễn viên hài độc thoại. Con bé rất tài năng".

Trước đó, con gái nhà Becks cũng thường xuyên giúp mẹ quảng bá mỹ phẩm thông qua những đoạn video ngắn tự trang điểm. Harper thuần thục từ kỹ thuật trang điểm, giới thiệu sản phẩm đến cách để góc mặt trước máy quay, gợi liên tưởng đến ngôi sao truyền hình, bà chủ hãng mỹ phẩm Kylie Jenner. Tại buổi ra mắt nước hoa cuối năm 2024 của Victoria Beckham tại New York, cô út nhà Becks cũng viết lên tấm thiệp mơ ước: "Tạo ra một thương hiệu tuyệt vời khi lớn lên".

Harper Seven Beckham sinh năm 2011, là con gái út của cựu tiền vệ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham. Harper có ba anh trai: Brooklyn, Romeo và Cruz. Là con gái duy nhất trong gia đình giàu có và nổi tiếng hàng đầu Hollywood, Harper từ bé đã thu hút sự chú ý của truyền thông.