Mỹ nhân Việt nhuộm da nâu: Người được khen ngợi, người nhận tranh cãi

Phương Ly từng gắn liền với làn da trắng sáng cùng màu son đỏ rực. Tạo hình quyến rũ kiểu Á Đông của nữ ca sĩ nhận về nhiều lời khen ngợi. Thời gian qua, cô nhanh chóng nắm bắt xu hướng nhuộm da nâu. Dịp hè năm nay, người đẹp liên tục gây sốt với loạt ảnh diện bikini, khoe làn da mật ong cùng vóc dáng khỏe khoắn.

Trong một chương trình truyền hình đầu năm nay, Phương Ly chia sẻ cô thường tranh thủ tắm nắng tự nhiên mỗi khi diễn ở vùng biển. Từ khi nhuộm da, Phương Ly cũng thay đổi phong cách ăn mặc, ưu tiên những trang phục gợi cảm, bám sát xu hướng quốc tế hơn.

Từ khi nhuộm da, Phương Ly cũng vướng một số ý kiến tranh cãi. Có ý kiến nhận xét làn da nâu khá kén trang phục biểu diễn. Nếu chọn tông màu hoặc kiểu dáng không phù hợp, nữ ca sĩ dễ "mất điểm".

Miu Lê cũng là người đẹp nhận được nhiều bàn tán khi xuất hiện với làn da bánh mật. Trên trang cá nhân, Miu Lê cũng chia sẻ loạt ảnh phơi nắng trong chuyến du lịch biển để có được làn da rám nắng tự nhiên. Nước da ngăm tạo hiệu ứng cơ thể săn chắc, đồng thời làm nổi bật những đường nét cơ bắp khỏe khoắn của nữ ca sĩ.

Nhiều khán giả nhận xét Miu Lê vốn theo đuổi phong cách cá tính nhiều năm nay nên khá phù hợp với xu hướng da nâu. Không chỉ giúp cơ thể trông săn chắc và nổi bật hơn khi diện trang phục mùa hè, làn da nâu còn tạo hiệu ứng thị giác giúp đường nét gương mặt và hình thể của Miu Lê trở nên sắc sảo hơn.

Hot girl Xoài Non nhận được nhiều chú ý khi gia nhập "đường đua" sở hữu làn da nâu. Xoài Non cho biết cô chủ động phơi nắng để có được nước da rám nắng như ý muốn.

Từng được mệnh danh là "búp bê Barbie" với làn da trắng sáng, vì thế việc Xoài Non chuyển hướng sang làn da nâu khiến khán giả bất ngờ. So với làn da "trắng bóc" trước đây, màu da mới của Xoài Non được nhiều khán giả đánh giá là phù hợp, mới lạ.

Đầu tháng 5/2026, ca sĩ Juky San gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh với diện mạo khác lạ cùng làn da nâu bóng khỏe khoắn. Vốn gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, nữ ca sĩ lần này lựa chọn phong cách sắc sảo và cá tính hơn.

Màn “lột xác” của Juky San nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Không ít ý kiến cho rằng làn da nâu giúp nữ ca sĩ trông cá tính, thời thượng hơn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô không nhuộm da thật mà chỉ sử dụng sản phẩm tạo hiệu ứng “fake tan” (nhuộm da giả) để làm mới hình ảnh khi tham dự một buổi tiệc.

Diệp Lâm Anh cũng là một trong những sao nữ theo đuổi xu hướng da nâu. Trong hình ảnh mới nhất, cô xuất hiện đầy quyến rũ cùng làn da rám nắng.

Tuy nhiên việc thay đổi màu da cũng khiến người đẹp nhận ý kiến cho rằng không phù hợp. Trước những bàn tán, Diệp Lâm Anh cho biết vì tham gia nhiều hoạt động thể thao ở biển vào mùa hè nên làn da trở nên rám nắng. Bản thân cô không có chủ đích theo đuổi xu hướng da bánh mật.

Diễn viên Ốc Thanh Vân gây bất ngờ khi xuất hiện tại buổi giới thiệu phim "Heo 5 móng" với ngoại hình khác lạ. Nữ nghệ sĩ nhuộm da nâu, trang điểm sắc nét, diện váy ôm sát khoe đường cong hình thể.

Nữ diễn viên cho biết, sự thay đổi này nhằm phục vụ vai diễn nàng dâu Việt kiều có tính cách phóng khoáng trong phim. Bên cạnh đó, Ốc Thanh Vân cũng cho biết cô nhuộm da tạm thời bằng mỹ phẩm. Quá trình nhuộm da khi ghi hình phim cũng để lại cho cô nhiều kỷ niệm đáng nhớ.