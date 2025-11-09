Harper Beckham chăm diện một kiểu đầm suốt cả năm

Tham dự bữa tiệc mừng cựu danh thủ David Beckham được phong tước hiệp sĩ tối 4/11 (giờ địa phương), Harper chọn thiết kế tối giản màu pastel với phom ôm nhẹ, tạo nên hình ảnh duyên dáng.

Cô nhóc tuổi teen được nhận xét chững chạc với xiêm y gam đen, tương phản trang phục của mẹ tại lễ ra mắt phim tài liệu Victoria Beckham hôm 8/10.

Sắc hồng ngọt ngào giúp Harper nổi bật bên gia đình ở show thời trang Victoria Beckham Xuân Hè 2026 trước đó 5 ngày.

Ngồi hàng ghế đầu show Thu Đông 2025 của mẹ hồi tháng 3, tiểu thư nhà Becks kết hợp mẫu váy lụa mềm mại với clutch đồng điệu.

Dịp sinh nhật David Beckham đầu tháng 5, Victoria và Harper trông như hai chị em khi cùng diện thiết kế màu xanh navy với kiểu dáng tương tự nhau.

Rich kid ra dáng thiếu nữ trong bộ đầm đỏ rực, sánh vai mẹ tại bữa tiệc sau đó.

Một nguồn tin thân cận gia đình Becks cho biết Harper yêu thích thời trang, makeup, tự thực hiện những video hướng dẫn trang điểm. Đầu tháng 10, thương hiệu chăm sóc da và làm đẹp của cô nhóc - HIKU BY Harper - được đăng ký bản quyền thông qua hồ sơ do công ty H7B Limited đứng tên. Đây là doanh nghiệp Victoria thành lập cho con gái út.

Hot girl 14 tuổi xuất hiện cùng phom váy quen thuộc ở sự kiện ra mắt dòng sản phẩm nội y kết hợp giữa David Beckham và thương hiệu Boss hôm 30/1.

Đảm nhận vai trò trao giải Doanh nhân của năm 2024 cho mẹ Vic trên sân khấu buổi lễ của tạp chí Harper's Bazaar, "công chúa tóc vàng" gây ấn tượng bởi phong cách yêu kiều, quyến rũ chừng mực.

Cả trong kỳ nghỉ hè bên đại gia đình, cô bé vẫn trung thành với đầm lụa hai dây tôn đường cong.

Harper Seven Beckham là ái nữ của cặp sao đình đám Victoria và David Beckham, sinh ngày 10/7/2011 tại Los Angeles, Mỹ. Là con gái duy nhất trong gia đình có ba anh trai, Harper được bố mẹ và các anh vô cùng cưng chiều. Từ khi lọt lòng, nhóc tỳ luôn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ trên toàn thế giới.