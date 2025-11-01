Kylie Jenner tỏa sáng trong trang phục dát pha lê

Kylie Jenner tại sự kiện. Ảnh: JJ

Kylie chiếm spotlight trong chiếc váy ngắn của nhà thiết kế Giovanna Battaglia Engelbert. Thiết kế ôm sát cơ thể có cổ khoét sâu và đường cắt táo bạo khoe khéo vòng ngực dưới. Kylie kết hợp cùng bông tai đính đá nổi bật, vòng tay và nhẫn Swarovski, cùng đôi sandal cao gót phủ pha lê.

Người đẹp nhà Kardashian được JJ khen ngợi "tỏa sáng theo từng bức chân". Cô trang điểm tông hồng nude nhẹ nhàng, thả tóc bồng bềnh kiểu cổ điển, toát lên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa thanh lịch.

Người đẹp quyến rũ với set đồ đính pha lê. Ảnh: JJ

Kylie Jenner tham dự sự kiện cùng nhiều nghệ sĩ như Cher, Viola Davis, Venus Williams, Elizabeth Olsen, Amelia Gray, Brooks Nader, Emily Ratajkowski... Triển lãm kỷ niệm 130 năm thành lập thương hiệu và tôn vinh những bộ đầm, phụ kiện đính pha lê từng được nhiều ngôi sao màn bạc sử dụng trên phim ảnh cũng như thảm đỏ.

Ca sĩ Cher và minh tinh Elizabeth Olsen dự sự kiện. Ảnh: WWD

Kylie được xem là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi bật của thế hệ trẻ Hollywood. Ngôi sao truyền hình Gen Z thường xuyên xuất hiện trong những trang phục ôm sát, cắt xẻ sexy hoặc tôn đường cong. Với vóc dáng nóng bỏng, bà mẹ hai con có thể chinh phục những kiểu váy khó mặc nhất.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là ngôi sao mạng xã hội, người mẫu, doanh nhân nổi tiếng. Cô nổi lên từ chương trình Keeping Up with the Kardashians, sau đó tự xây dựng đế chế làm đẹp với thương hiệu Kylie Cosmetics đình đám. Nhờ thành công này, Kylie từng được Forbes vinh danh là "tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới". Ngoài mỹ phẩm, cô còn mở rộng sang lĩnh vực thời trang, chăm sóc da và trẻ em. Hiện tại, người đẹp có khối tài sản gần 700 triệu USD. Cô đang hẹn hò tài tử Timothée Chalamet.