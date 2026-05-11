Hoa khôi Áo dài Việt Nam sau 8 năm lấy chồng doanh nhân thành đạt, sắc vóc thăng hạng ra sao?

Lan Khuê ở tuổi 34, đã trải qua một lần sinh nở nhưng vẫn giữ được nhan sắc ngày càng sang trọng và xinh đẹp.

Trong một sự kiện cách đây ít tháng, Lan Khuê lại khiến khán giả chú ý khi đi dự tiệc cùng chồng. Trong sự kiện này, cô đã diện túi Hermes Kelly Sellier đỏ sẫm sang trọng, trị giá khoảng nửa tỷ đồng.

Đây không phải là lần đầu người đẹp xuất hiện lộng lẫy với phụ kiện đắt đỏ, trước đó ở nhiều bữa tiệc hào môn, người đẹp tuổi Dậu đã khoác lên mình những bộ cánh mix cùng trang sức phụ kiện có giá cả tỷ đồng.

Ở đời thực, cô cũng là một nàng hậu làm dâu hào môn khi kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn. Anh sinh năm 1987 là con cháu của một gia đình bề thế, giàu có ở TP.HCM và cũng là người kế thừa truyền thống kinh doanh của gia đình. Được biết, John Tuấn Nguyễn từng sống và theo học ở Canada nhiều năm trước khi trở về Việt Nam lập nghiệp vào năm 2007. Ngoài 20 tuổi, anh đã đảm đương các vị trí quản lý tại công ty gia đình. Anh hiện là chủ một resort lớn ở Nha Trang, quản lý chuỗi lounge và kiêm luôn vai trò Phó chủ tịch Hiệp hội quảng bá du lịch Nha Trang.

8 năm kết hôn cùng chồng doanh nhân, Lan Khuê có cuộc sống thoải mái về vật chất và tận hưởng cuộc sống hào môn giàu sang.

Mỗi lần cô xuất hiện đều khiến khán giả lóa mắt vì những phụ kiện đắt đỏ cùng thần thái sang chảnh.

Có cuộc sống thoải mái về vật chất nên đời sống tinh thần của Lan Khuê rất phong phú. Ngoài những bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, cô còn thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước.

Về cuộc sống hôn nhân, Lan Khuê luôn được chồng yêu thương và ủng hộ mọi việc.

Chính vì thế mỗi lần được báo chí hỏi thăm, cô đều chia sẻ: "Tôi muốn dành thời gian cho gia đình và tham gia các hoạt động thời trang, giải trí có chọn lọc".

Lan Khuê tên đầy đủ là Trần Ngọc Lan Khuê, sinh ngày 4/1/1992 tại TP.HCM (lịch âm tuổi Dậu). Cô được biết đến là người mẫu, siêu mẫu và hoa khôi nổi bật của làng thời trang Việt Nam. Lan Khuê cao 1,76 m, từng theo học khoa Tiếng Đức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Lan Khuê bắt đầu được chú ý khi giành giải Triển vọng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2012, sau đó đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, cô đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam và trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2015. Tại đấu trường quốc tế này, Lan Khuê lọt Top 11 chung cuộc, tạo dấu ấn mạnh mẽ với phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

