Vợ Jang Dong Gun khoe phòng thay đồ 'ngập hàng hiệu'

Ngày 12/5, diễn viên Go So Young đăng tải video lên kênh YouTube với tiêu đề "Phòng thay đồ của Chanel Go So Young", thu hút hàng triệu lượt xem. Đây là lần đầu cô hé lộ bộ sưu tập hàng hiệu "con cưng", sau 35 năm kể từ khi ra mắt khán giả.

Trong video, căn phòng Go So Young tràn ngập trang phục, phụ kiện xa xỉ, trải dài qua nhiều thời kỳ. Cô khoe những chiếc túi yêu thích, gọi chúng là "Chanel thập niên 1990" và nói thêm: "Những thiết kế này từng có giá khoảng hai triệu won, còn bây giờ rất đắt".

Vợ Jang Dong Gun trong phòng thay đồ. Video: YouTube

Sau đó, diễn viên giới thiệu những chiếc túi Chanel cổ điển được thừa kế từ mẹ và dì, cho biết: "Tôi đang nghĩ đến việc truyền lại một số chiếc cho con gái mình".

Cô cũng tiết lộ từng tậu hơn 10 chiếc túi Hermès Birkin và khoe một thiết kế của thương hiệu được mua vào khoảng năm 1995. "Khi đó tôi là người mẫu của L'Oréal và hãng là nhà tài trợ của Liên hoan phim Cannes, nên tôi được mời. Tôi đã mua nó với giá 5 triệu won vào thời điểm đó", cô kể.

Go So Young từng thấy nhiều phụ nữ nước ngoài vứt những chiếc túi đắt tiền xuống bãi biển đầy cát, còn cô luôn để chúng lên ghế. Dù cất giữ túi xách trong túi chống bụi, cô không xếp cẩn thận riêng biệt mà để chúng chồng lên nhau.

Go So Young khoe một số chiếc túi cô có. Ảnh: YouTube

Diễn viên cũng hé lộ chiếc túi chồng cô - Jang Dong Gun - mua tặng: "Đây là chiếc túi yêu thích của tôi. Anh ấy mới mua cho tôi cách đây khoảng 3-4 năm. Ông xã không phải kiểu người nói 'anh sẽ mua cho em một cái túi' rồi cùng tôi đến cửa hàng bách hóa. Thay vào đó, tôi mua trước rồi mới xin tiền chồng".

Tình yêu dành cho hàng hiệu của Go So Young không dừng lại ở đó. Cô khoe bộ đồ dùng cá nhân trên máy bay của Chanel bao gồm mặt nạ ngủ, tất, chăn và mũ. "Nó không được trưng bày trong cửa hàng, nhưng họ đã cho tôi xem. Tôi thích những sản phẩm có ý tưởng như thế này", vợ Jang Dong Gun mô tả.

Go So Young và ông xã Jang Dong Gun. Ảnh: Nate

Go So Young sinh năm 1972, là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao cả về nhan sắc và diễn xuất. Cô từng nhiều lần lọt danh sách những mỹ nhân đáng khao khát nhất làng giải trí Hàn. Go So Young tham gia nhiều phim như Ký ức, Tuổi xuân cơ cực, Lòng mẹ biển cả, Con đường đã qua, Tình yêu cuồng dại...

Năm 2010, cô kết hôn cùng tài tử Jang Dong Gun, từ đó dừng đóng phim, chỉ thi thoảng đóng quảng cáo. Gần đây, cô gia nhập công ty giải trí mới và tìm cơ hội diễn xuất.

Vợ chồng cặp sao nổi tiếng vì lối sống xa hoa: Ở penthouse hàng chục triệu USD, thường xuyên diện hàng hiệu cao cấp, du lịch sang chảnh... Tài sản của họ ước tính hiện hơn 40 tỷ won (khoảng 30,2 triệu USD). Lối sống sang chảnh giúp Go So Young thường được gọi là "phú bà" của showbiz Hàn.