Hai vùng da 'tố cáo' tuổi tác rõ hơn gương mặt

Nhiều người chỉ tập trung chăm sóc da mặt mà bỏ qua thực tế rằng vùng da dễ tố cáo tuổi tác nhất lại là tay và cổ. Hai vùng da này thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. Nếu không được chăm sóc đúng cách, các nếp nhăn, tình trạng khô ráp và xỉn màu sẽ nhanh xuất hiện.

Chăm sóc tay: dưỡng ẩm và chống nắng là chìa khóa

Dưỡng da tay đều đặn bằng cách cấp ẩm và chống nắng mỗi ngày giúp giữ cho bàn tay luôn mềm mại, góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Bàn tay là bộ phận phải tiếp xúc liên tục với nước, chất tẩy rửa, cồn sát khuẩn và môi trường bên ngoài nên rất dễ bị mất ẩm, trở nên khô ráp, nứt nẻ và nhanh xuất hiện nếp nhăn. Để hạn chế tình trạng này, bạn nên luôn mang theo kem dưỡng da tay và thoa lại sau mỗi lần rửa tay. Ưu tiên các sản phẩm chứa hyaluronic acid, ceramide hoặc tinh dầu thực vật giúp khóa ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Bên cạnh đó, đừng bỏ qua bước chống nắng cho bàn tay khi ra ngoài ban ngày, bởi tia UV là tác nhân âm thầm khiến da sạm màu, kém săn chắc và già đi nhanh hơn.

Chăm sóc vùng cổ: Áp dụng các bước tương tự da mặt

Theo thời gian, vùng da cổ dần mất đi độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ nếu không được chăm sóc đúng cách.

Vùng da cổ mỏng, ít tuyến bã nhờn và thường xuyên chịu tác động từ thói quen cúi đầu nhìn điện thoại nên rất dễ hình thành nếp nhăn. Nếu chỉ chăm sóc da mặt mà bỏ qua vùng cổ, dấu hiệu lão hóa sẽ bộc lộ rõ rệt theo thời gian. Trong chu trình dưỡng da hằng ngày, bạn có thể thực hiện các bước tương tự da mặt cho vùng da cổ, bao gồm toner, serum và kem dưỡng...

Khi thoa, hãy thực hiện động tác nhẹ nhàng theo chiều từ dưới lên trên để tránh kéo giãn da. Buổi tối, việc tăng cường dưỡng ẩm kết hợp massage nhẹ không chỉ giúp da thư giãn mà còn cải thiện độ đàn hồi, góp phần làm chậm quá trình lão hóa ở vùng cổ.