5 dấu hiệu cho thấy làn da đang lão hóa nhanh hơn bạn nghĩ

1. Đốm nắng - dấu hiệu lão hóa sớm từ tuổi 20

Đốm nắng, còn được gọi là đốm lão hóa, là những vùng da đổi màu, thường xuất hiện trên các vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như bàn tay, da mặt... Theo TS. Purvisha Patel, bác sĩ da liễu tại trường Germantown, Tennessee, những đốm này có thể bắt đầu xuất hiện sớm nhất là vào độ tuổi 20.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khiến các tế bào da sản sinh quá nhiều sắc tố (melanin) và xuất hiện các đốm này hoặc các cùng da sẫm màu hơn. Mặc dù không đáng lo ngại về mặt y tế nhưng chứng tăng sắc tố sẽ không tự biến mất nếu không được điều trị.

Những đốm nắng dù rất mờ nhưng là dấu hiệu của lão hóa sớm, cần xử lý ngay để tránh ngày càng đậm màu.

"Các tổn thương da do ánh mặt trời gây ra ngày càng đậm hơn và đây là dấu hiệu của lão hóa sớm nếu chúng xuất hiện ở tuổi 20". TS.Patel nói.

Để điều trị, hãy sử dụng các sản phẩm bôi ngoài da có chứa chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, acid ferulic và niacinamide để giúp bảo vệ da khỏi tổn thương và giúp da đều màu hơn. Điều quan trọng là cần bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Hằng ngày nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30++, kể cả khi thời tiết râm mát.

2. Nếp nhăn nhỏ - dấu hiệu lão hóa khó nhận ra

Thông thường, các nếp nhăn ở trán, mắt, miệng, bàn tay... ở tuổi khoảng 40. Nếu chúng xuất hiện sớm hơn, thì đây là hiện tượng lão hóa sớm, từ những nếp nhăn nhỏ mà chúng ta không hề hay biết. Nếp nhăn nhỏ thường hiện ra ở đuôi mắt, khóe miệng khi cười hoặc ở trán khi bạn ngạc nhiên. Ban đầu, những nếp nhăn chỉ xuất hiện khi bạn cử động khuôn mặt. Theo thời gian, nếp nhăn này bắt đầu tồn tại lâu hơn, hằn sâu vào da vĩnh viễn.

Nếp nhăn nhỏ khi cười có thể xuất hiện tử tuổi 20, thường bị bỏ qua và theo thời gian nếp nhăn này sẽ thành rãnh sâu.

"Nếp nhăn nhỏ là những đường nhăn nông trên bề mặt da. Tình trạng báo hiệu làn da bắt đầu mất đi độ đàn hồi và độ ẩm." TS. Patel cho hay.

Các nếp nhăn nhỏ hình thành ở độ tuổi 20 - 30 do tác hại của ánh nắng mặt trời, hút thuốc, ô nhiễm môi trường, thậm chí là nếu bạn thường xuyên nhíu mày, cau mặt cũng có thể đẩy nhanh quá trình hình thành nếp nhăn.

Khi bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn này, sử dụng kem dưỡng ẩm tại chỗ và kem dưỡng mắt có chứa các thành phần dưỡng ẩm như acid hyaluronic có thể giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

3. Da khô bất thường

Nếu trước đây làn da của bạn luôn mịn màng nhưng đến một thời điểm bạn cảm thấy da khô ráp, bong tróc đột ngột hoặc trở nên 'lệ thuộc' vào kem dưỡng ẩm mà vẫn không cải thiện chính là dấu hiệu cho thấy sức khỏe làn da đang đi xuống.

Đối với phụ nữ, estrogen là yếu tố kích thích sản sinh collagen. Đến tuổi tiền mãn kinh, sự mất cân bằng hormone đóng vai trò rõ ràng trong độ đàn hồi và độ ẩm của da. Những thay đổi về da liên quan đến estrogen này thường xuất hiện khá đột ngột.

Để khắc phục tình trạng này, nên lựa chọn các sản phẩm dưỡng ẩm cho da. Bắt đầu từ rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ không làm khô da và thoa các sản phẩm bôi ngoài da có chứa acid hyaluronic hoặc glycerin.

4. Da nhăn nheo

Độ đàn hồi của da mặt và cơ thể phụ thuộc vào các protein cấu trúc elastin và collagen. Đối với phụ nữ, quá trình sản xuất collagen đạt đỉnh điểm vào độ tuổi 20. Sau khi collagen đạt đỉnh điểm, hàm lượng collagen trong da giảm khoảng 25% trong bốn thập kỷ tiếp theo. Sự mất collagen và elastin là nguyên nhân gây mất độ đàn hồi khiến da nhăn nheo.

Ngoài ra, sự mất chất béo trên da mặt và những thay đổi trong cấu trúc xương mặt ảnh hưởng đến diện mạo của khuôn mặt. Bạn có thể nhận thấy hiện tượng lõm quanh mắt, thái dương và má. Hiện tượng da nhăn nheo có thể trở nên rõ ràng hơn trên cơ thể do giảm cân.

Nếu điều này xảy ra trước tuổi 40, nó được coi là lão hóa sớm. Có rất nhiều liệu pháp để điều trị tình trạng này, bao gồm thay đổi lối sống, sử dụng bôi ngoài da và các thủ thuật.

Về bôi ngoài da, cần sử dụng serum bôi ngoài da có chứa acid hyaluronic dưỡng ẩm. Dùng kem retinoid tác động đến các tế bào da, thẩm thấu vào da và tăng quá trình tái sinh tế bào, kích thích sản sinh collagen mang lại làn da tươi trẻ...

Về lối sống, cần có chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục để duy trì cân nặng hợp lý. Loại bỏ thuốc lá và hạn chế uống rượu cũng là biện pháp hữu ích giúp ngăn ngừa lão hóa sớm.

Với thủ thuật, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu về việc tiêm dưới da chất làm đầy acid hyaluronic để cải thiện tình trạng da nhăn và tình trạng thay đổi của gương mặt. Các thủ thuật khác như laser hoặc phẫu thuật thẩm mỹ có thể xem xét, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của da và mục tiêu làm đẹp.

Da xuất hiện các vết bầm tím do tác hại của ánh nắng mặt trời hoặc do da mỏng đi hoặc do sự suy yếu của mạch máu...

5. Trên da xuất hiện vết bầm tím

Một thay đổi phổ biến ở da theo tuổi tác là trên da xuất hiện các vết bầm tím mà không phải do bệnh lý. Tình trạng này có thể do tác hại của ánh nắng mặt trời hoặc do da mỏng đi hoặc do sự suy yếu của mạch máu do lão hóa. TS. Patel giải thích.

Về điều trị, retinoid bôi ngoài da giúp kích thích sản xuất tế bào da giúp làm dày da. Các sản phẩm chứa acid alpha-hydroxy (AHA) hoặc dehydroepiandrosterone (DHEA) bôi ngoài da cũng có thể giúp cải thiện làn da.

Ngoài ra, chế độ ăn uống của bạn rất quan trọng đối với tình trạng này. Chế độ ăn thiếu protein sẽ làm da dễ bị tổn thương và khả năng lành vết thương kém. Người trưởng thành nên đặt mục tiêu mỗi ngày tiêu thụ ít nhất 1 g protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể...