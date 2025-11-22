Mẹo thoa son giúp gương mặt trẻ trung hơn

Bước 1: Che phủ viền môi

Dùng bông phấn thoa một lượng nhỏ kem che khuyết điểm, nhẹ nhàng vỗ nhẹ từ ngoài vào trong để làm mềm viền môi, chừa lại một chút màu môi tự nhiên ở giữa. Thao tác này sẽ làm giảm độ đậm của viền môi và giúp lớp trang điểm môi trông mịn màng hơn. Lưu ý không che phủ hoàn toàn.

Bước 2: Định hình khuôn môi

Để có đôi môi đầy đặn và tự nhiên hơn, bạn không nhất thiết phải dùng chì kẻ môi. Bạn có thể trộn phấn má hồng cam nhạt với phấn tạo khối hoặc phấn mắt nâu lì để tạo hiệu ứng đổ bóng cho bờ môi, tương tự tạo khối.

Dùng cọ tán nhỏ thoa phấn tạo khối đã trộn lên cung chữ V và viền ngoài của môi trên. Với môi dưới, tán phấn dưới đường viền môi để làm đậm bóng (không vượt quá chiều rộng của cánh mũi), tạo hiệu ứng môi đầy đặn tự nhiên.

Bước 3: Thoa son môi

Với lớp đầu tiên, hãy thoa màu hồng nude hoặc trà sữa vào lòng môi, sau đó dùng cọ tán nhẹ từ trong ra ngoài, tán đều màu ra khóe môi một cách tự nhiên.

Với lớp thứ hai, hãy chọn tông màu hơi tối hơn và vẽ hình chữ "M" nhỏ trên môi trên, sau đó nhẹ nhàng chấm một đường ở giữa môi dưới và tán đều ra ngoài. Thao tác này sẽ tạo đôi môi ba chiều, tự nhiên và đẹp mắt.

Bước 4: Chỉnh lại viền môi

Sau bước 3, nếu son môi bị lem nhiều hoặc làm ảnh hưởng đến viền môi, bạn có thể dùng một chút kem che khuyết điểm để chỉnh lại.

Bước 5: Thoa son bóng

Cuối cùng, thoa một lớp son bóng vào giữa môi trên và môi dưới, tập trung độ bóng vào phần cung môi và phần giữa môi. Độ bóng nhẹ nhàng sẽ giúp đôi môi trông ba chiều và tươi sáng hơn, mang lại vẻ tươi tắn, tự nhiên.