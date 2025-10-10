Hồ Ngọc Hà tiết lộ bí quyết giữ da căng mướt ở tuổi 40

Hồ Ngọc Hà khoe làn da mộc căng mướt ở tuổi tứ tuần.

"Không có gì hạnh phúc hơn khi sáng thức dậy thấy da mặt căng, đều màu", giọng ca sinh năm 1984 cho biết. Bà mẹ ba con cũng tiết lộ thêm một trong những bước giúp duy trì làn da khỏe đẹp, mịn màng đến từ sở thích đắp mặt nạ.

Hồ Ngọc Hà thường tranh thủ thực hiện bước này lúc ăn sáng, ngồi trên máy bay, trước khi đi ngủ... Đắp mặt nạ giúp cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da, tạo điều kiện lý tưởng để da tái tạo, phục hồi. Tùy theo công dụng của từng loại mặt nạ, thói quen này còn bổ sung thêm dưỡng chất, cải thiện làn da khỏe đẹp.

Ngoài ra, nữ ca sĩ chăm sóc da cuối ngày tại nhà với các bước cơ bản như làm sạch, thoa toner và kết hợp nhiều loại serum dưỡng ẩm, ngừa lão hóa. Cô cho biết thành phần mỹ phẩm tâm đắc nhất ở độ tuổi này là retinol, có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen, nhờ đó cải thiện độ đàn hồi cho da, lấp đầy rãnh nhăn và ngăn ngừa lão hóa.

Làn da ít dấu hiệu tuổi tác của Hồ Ngọc Hà là kết quả sau quá trình chăm sóc kỹ lưỡng từ trong ra ngoài.

Bà mẹ ba con cũng thường xuyên đến spa chăm sóc da chuyên sâu. Cô thực hiện các liệu trình chuyên sâu như truyền NAD+ để tái tạo tế bào, trẻ hóa cơ thể từ bên trong. Cùng với đó, thói quen ăn uống lành mạnh, chăm vận động từ nhiều năm nay góp phần quan trọng giúp Hồ Ngọc Hà có làn da khỏe đẹp, vẻ ngoài trẻ trung.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình. Cô làm người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm, cô có nhiều hit từ pop ballad đến dance, EDM. Cô còn làm huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face... Năm 2017, cô hẹn hò diễn viên Kim Lý. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa.