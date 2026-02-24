3 điều chỉnh nhỏ sau kỳ nghỉ Tết giúp lấy lại da mịn, dáng thon

Thay vì ăn kiêng hà khắc, tốt hơn hết là nên áp dụng các phương pháp lành mạnh để dần dần đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng, đạt được mục tiêu ổn định sức khỏe tiêu hóa, giảm cân lành mạnh. Dưới đây là ba việc đơn giảm, giúp giải quyết 'tàn dư' của những bữa tiệc tùng dịp Tết, cải thiện trao đổi chất, lấy lại eo thon, làn da sáng mịn.

1. Điều chỉnh thói quen ăn uống để hệ tiêu hóa hoạt động bình thường

Việc ăn nhiều bữa lớn liên tiếp trong nhiều ngày có thể gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Ưu tiên hàng đầu sau khi trở lại làm việc không phải là ăn ít hơn, mà là ăn uống đúng cách. Hãy bắt đầu bằng cách quay lại các bữa ăn thông thường, giảm bớt đồ chiên rán, đồ ăn mặn và đường tinh luyện, đồng thời tăng cường ăn rau, protein và thực phẩm giàu chất xơ. Điều này sẽ giúp hệ tiêu hóa của bạn dần dần trở lại quá trình trao đổi chất bình thường, lấy lại cảm giác nhẹ nhàng đồng thời thúc đẩy đốt mỡ, giảm cân.

Nên ăn tối thiểu một bát rau trong mỗi bữa để bù lại lượng chất xơ thiếu hụt ngày Tết.

Giảm bớt đồ chiên rán, ngọt và rượu bia, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây tươi cũng như uống đủ nước giúp cơ thể thanh lọc tốt hơn, hạn chế tình trạng da xỉn màu, nổi mụn. Khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định trở lại, quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn, từ đó làn da cũng được cải thiện rõ rệt, căng mịn và khỏe khoắn hơn.

2. Tăng cường hoạt động thể chất hàng ngày Sau những ngày nghỉ Tết dễ ăn uống quá đà và sinh hoạt thất thường, việc tăng cường hoạt động thể chất và quay lại nhịp tập luyện là chìa khóa giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại phong độ. Chỉ cần bắt đầu bằng những bài tập nhẹ như đi bộ nhanh, yoga hoặc tập tạ cường độ vừa phải, quá trình trao đổi chất sẽ được kích hoạt trở lại, hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả và cải thiện độ săn chắc. Khi cơ thể vận động đều đặn, tuần hoàn máu cũng tốt hơn, làn da nhờ đó hồng hào, tươi tắn và giảm tình trạng xỉn màu sau kỳ nghỉ dài.

3. Điều chỉnh lại giờ ngủ

Sau Tết, điều chỉnh lại giờ giấc ngủ nghỉ là yếu tố quan trọng không kém ăn uống hay tập luyện nếu muốn cải thiện vóc dáng và làn da. Việc ngủ muộn, thiếu ngủ trong nhiều ngày dễ làm rối loạn hormone, khiến cơ thể tích mỡ nhiều hơn và da trở nên xỉn màu, kém sức sống. Khi quay lại thói quen ngủ sớm, ngủ đủ giấc và đúng giờ, quá trình tái tạo tế bào diễn ra hiệu quả hơn, giúp da phục hồi nhanh, giảm mụn và bọng mắt. Ngủ nghỉ điều độ, đúng giờ cũng giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, kiểm soát việc ăn uống hiệu quả trở lại.

Sau Tết, hãy nhanh chóng thiết lập lại giờ giấc ngủ nghỉ khóa học.