Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Gợi ý mẫu nails đẹp vừa chơi Valentine vừa đón Tết

Sự kiện: Xu hướng làm đẹp hot

Sắc đỏ tươi, đỏ burgundy, đỏ cherry... luôn được ưu ái trong những ngày đầu xuân, tượng trưng cho may mắn trong dịp năm mới.

Màu đỏ thường rất hợp với nhũ bạc, nhũ vàng, tạo vẻ sang chảnh, tượng trưng cho may mắn trong dịp năm mới. Chị em cũng có thể trang trí thêm hình ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026.

Màu đỏ thường rất hợp với nhũ bạc, nhũ vàng, tạo vẻ sang chảnh, tượng trưng cho may mắn trong dịp năm mới. Chị em cũng có thể trang trí thêm hình ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026.

Màu đỏ tươi đem lại vẻ rực rỡ, bắt mắt còn các gam màu đỏ sẫm, đỏ burgundy, đỏ nâu... giúp tôn da tay.

Màu đỏ tươi đem lại vẻ rực rỡ, bắt mắt còn các gam màu đỏ sẫm, đỏ burgundy, đỏ nâu... giúp tôn da tay.

Họa tiết mô phỏng vải tweed không mới nhưng luôn được ưa chuộng vào dịp đầu năm, nhất là ở những khu vực có thời tiết se lạnh, tạo cảm giác ấm áp, sang chảnh.

Họa tiết mô phỏng vải tweed không mới nhưng luôn được ưa chuộng vào dịp đầu năm, nhất là ở những khu vực có thời tiết se lạnh, tạo cảm giác ấm áp, sang chảnh.

Móng màu nude, màu trung tính kết hợp với hiệu ứng mắt mèo, tráng gương hay phủ nhũ... có ưu điểm không quá nổi bật, không bị lộ khi móng mọc dài đồng thời vẫn đảm bảo yếu tố thanh lịch, tinh tế.

Móng màu nude, màu trung tính kết hợp với hiệu ứng mắt mèo, tráng gương hay phủ nhũ... có ưu điểm không quá nổi bật, không bị lộ khi móng mọc dài đồng thời vẫn đảm bảo yếu tố thanh lịch, tinh tế.

Kết hợp các gam màu trung tính, màu ombre cùng phụ kiện ánh kim như đá, xà cừ,... giúp bàn tay thêm sáng, có điểm nhấn hơn.

Kết hợp các gam màu trung tính, màu ombre cùng phụ kiện ánh kim như đá, xà cừ,... giúp bàn tay thêm sáng, có điểm nhấn hơn.

Thay vì gắn họa tiết tất cả các ngón, bạn có thể tạo điểm nhấn ở 1-3 móng để tổng thể không rối mắt.

Thay vì gắn họa tiết tất cả các ngón, bạn có thể tạo điểm nhấn ở 1-3 móng để tổng thể không rối mắt.

Những cô nàng ưa sự nhẹ nhàng, không thích quá nổi bật có thể chọn các màu sơn nude, sơn thạch trong veo, rồi viền đầu móng với sơn đỏ hoặc vẽ họa tiết nơ, chấm bi... để bộ móng bớt đơn điệu.

Những cô nàng ưa sự nhẹ nhàng, không thích quá nổi bật có thể chọn các màu sơn nude, sơn thạch trong veo, rồi viền đầu móng với sơn đỏ hoặc vẽ họa tiết nơ, chấm bi... để bộ móng bớt đơn điệu.

Tùy theo đặc điểm móng và sở thích, bạn nữ có thể chọn dũa móng dáng hạnh nhân, vuông, hình thang, tròn... để bàn tay trông thon thả, nuột nà hơn.

Tùy theo đặc điểm móng và sở thích, bạn nữ có thể chọn dũa móng dáng hạnh nhân, vuông, hình thang, tròn... để bàn tay trông thon thả, nuột nà hơn.

Gợi ý mẫu nails đỏ đón Tết cho cả năm may mắn
Gợi ý mẫu nails đỏ đón Tết cho cả năm may mắn

Màu đỏ thường rất hợp với nhũ bạc, nhũ vàng, tạo vẻ sang chảnh, tượng trưng cho may mắn trong dịp năm mới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duk Sun ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/02/2026 15:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Xu hướng làm đẹp hot Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN