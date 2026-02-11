'Mỹ nhân chân dài nhất Miss Hong Kong' cưới ở Bali

Dương Vịnh Đồng và Charlie tổ chức đám cưới tại Bali theo đầy đủ các nghi lễ truyền thống và hiện đại Trung Hoa. Trong hôn lễ tổ chức bên bờ biển, cô dâu mặc váy cưới trắng xẻ sâu, khoe vóc dáng đẹp gợi cảm.

Uyên ương trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của quan khách. Dương Vịnh Đồng năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Tội phạm học tại Đại học Thành phố Hong Kong và từng làm người mẫu bán thời gian trước khi bước chân vào ngành giải trí. Năm 2019, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, gây chú ý nhờ vẻ đẹp sexy, chiều cao 1m78 và đôi chân dài miên man, được đánh giá là hoa hậu có chiều cao ấn tượng nhất trong lịch sử Miss Hong Kong.

Trước đó, lễ rước dâu bao gồm nghi thức chải tóc, cầm ô đỏ và dâng trà. Cô dâu mặc một chiếc váy cưới kiểu Trung Hoa sánh vai chú rể.

Sau khi thi Miss Hong Kong, Dương Vịnh Đồng không ký hợp đồng với TVB, quay trở lại làm người mẫu và hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ ảnh về cuộc sống và công việc, khiến khán giả ngưỡng mộ.

Đám cưới truyền thống của Dương Vịnh Đồng.