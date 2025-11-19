Ba kiểu làm đẹp móng khiến đôi tay trông già nua

1. Màu nude

Charlotte Lowe, nghệ sĩ làm móng kiêm Giám đốc Thương hiệu OPI Education, cho biết, gam màu nude có thể khiến da thêm nhợt nhạt, nổi bật các khuyết điểm da như thô ráp, kém đều màu, lộ rõ các đường gân xanh trên bàn tay, do đó phụ nữ trung niên nên cân nhắc kỹ khi chọn tone màu này.

Ngược lại, màu đỏ cổ điển và mận chín là những lựa chọn vượt thời gian, giúp thu hút sự chú ý vào móng tay hơn tình trạng da tay. Bên cạnh đó gam màu này tạo sự ấm áp nên tương phản với tông da, giúp da trông sáng hơn.

Tone màu trầm, ấm giúp làm sáng da tay, hạn chế sự tập trung vào các đặc điểm trên bề mặt da.

2. Sơn nhũ to, gắn nhiều phụ kiện nặng nề

Lowe cho biết các hạt nhũ quá sặc sỡ hoặc có kích thước to dễ khiến người khác chú ý nhiều hơn đến tình trạng da thô ráp và tạo cảm giác nặng nề. "Đối với những người quan tâm đến tuổi tác của đôi tay, tốt nhất nên tránh sử dụng nhũ quá dày, quá nặng. Thay vào đó, hãy chọn các hiệu ứng tinh tế hơn như phủ nhũ ngọc trai, mắt mèo để tạo vẻ tự nhiên, thanh lịch hơn", cô nói.

Móng tay dũa vuông, sơn nhũ bản to hoặc gắn nhiều phụ kiện dễ tạo cảm giác nặng nề, kém thanh lịch cho đôi tay.

3. Móng vuông cứng nhắc

Dáng móng vuông cứng nhắc có thể khiến những ngón tay ngắn trông cụt ngủn. "Nếu bạn thích dáng móng tay ngắn, hãy thử dũa kiểu hơi bo tròn hai bên góc móng để trông mềm mại hơn", Lowe cho biết.

Cô nói thêm rằng dáng móng hạt hạnh nhân hoặc hình oval giúp bàn tay trông thon thả, mềm mại hơn. "Độ dài và hình dáng móng phụ thuộc vào sở thích cá nhân nhưng để dáng móng dài một chút, theo hình hạt hạnh nhân có thể giúp kéo dài ngón tay, khiến bàn tay trông thuôn gọn, đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những vùng da lộ dấu hiệu thời gian", chuyên gia tiết lộ.

Dáng móng hạnh nhân kèm hiệu ứng nhũ ngọc trai giúp đôi tay trở nên mềm mại, tự nhiên.