6 thỏi son đỏ theo từng tone da cho mùa tất niên

Da trắng

Chuyên gia trang điểm Amy Rostas của Cult Beauty nói làn da trắng tone lạnh (có sắc hồng, đỏ hoặc xanh dưới da) nên chọn son đỏ có base xanh hoặc tím như đỏ berry, đỏ mận, đỏ rượu vang để tạo sự hài hòa, làm răng trông trắng hơn và tổng thể trông ấm áp hơn.

Trường hợp da trắng nhưng thuộc tone ấm (có sắc vàng, đào hoặc cam dưới da) nên chọn màu son có pha trộn sắc cam, ví dụ như màu đỏ cà chua, đỏ gạch.

Màu son gợi ý:

Son matte Charlotte Tilbury màu đỏ Hollywood Vixen, phù hợp cho da trắng, tone lạnh. Giá tham khảo: 29 bảng Anh (khoảng 1 triệu đồng).

Son lì Westman Atelier Lip Suede màu đỏ Le Rouge, tôn nước da trắng tông ấm. Giá tham khảo: 45 bảng Anh (khoảng 1,6 triệu đồng).

Da trung bình

Amy cho biết những người có màu da trung bình có thể thử nghiệm và thường phù hợp với nhiều sắc đỏ hơn: "Người có tone da trung bình có nhiều lựa chọn hơn vì họ phù hợp với cả màu đỏ có sắc xanh cũng như những sắc đỏ ấm hơn".

Tuy nhiên, cô không khuyến khích những người có tone da trung bình chọn son môi có màu san hô vì có thể làm da hơi xỉn màu. Màu đỏ đồng, đỏ gạch được cho là lý tưởng nhất với tone da trung bình.

Màu son gợi ý:

Son môi đỏ pha sắc nâu màu Rendez Vous 805 của Nars. Giá tham khảo: 35 bảng Anh (khoảng 1,2 triệu đồng).

Son lì màu đỏ gạch Chili của Mac Macximal Silky. Giá tham khảo: 25 bảng Anh (khoảng 900 nghìn đồng).

Da tối màu

Đối với làn da sẫm màu, Amy nói "các lựa chọn gần như vô hạn". Chuyên gia cho biết người có nước da tối thường phù hợp với hầu hết các sắc đỏ, từ đỏ gạch đậm đến đỏ tươi và dù là son lì hay son bóng đều thích hợp.

Màu son gợi ý:

Son lì màu đỏ tươi That's Why She's Late của Patrick Ta. Giá tham khảo: 28 bảng Anh (khoảng 1 triệu đồng).

Son bóng màu đỏ tươi The Mvp của Fenty Beauty. Giá tham khảo: 23 bảng Anh (khoảng 800 nghìn đồng).