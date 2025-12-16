Người phụ nữ chi hơn 29 tỷ đồng phẫu thuật thẩm mỹ để giống Phạm Băng Băng

Người phụ nữ này thậm chí còn kết hôn với một người đàn ông cũng phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống bạn trai khi đó của Phạm Băng Băng - nam diễn viên Lý Thần. Cặp đôi từng được mời tham gia nhiều hoạt động thương mại trên khắp Trung Quốc đại lục với tư cách “bản sao” của cặp sao nổi tiếng.

Theo Sina.com, Hà Thừa Hy, 31 tuổi, xuất thân từ một gia đình giàu có ở Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, đã trải qua tổng cộng 37 ca phẫu thuật thẩm mỹ, chủ yếu trên khuôn mặt, trong giai đoạn 2008–2016. Tổng chi phí cho các ca phẫu thuật lên tới 8 triệu nhân dân tệ.

“Tôi muốn trở thành cô ấy”, Hà Thừa Hy nói và chỉ vào một bức ảnh Phạm Băng Băng thời niên thiếu. Cô cho biết bản thân không hài lòng với ngoại hình “tầm thường” của mình.

Phạm Băng Băng, hiện 44 tuổi, từng là một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất và nổi tiếng nhất của Trung Quốc trên trường quốc tế hơn một thập kỷ trước, được ca ngợi nhờ “nhan sắc hoàn hảo”.

Hà Thừa Hy trước và sau 37 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Baidu

Ban đầu, cha mẹ Hà Thừa Hy phản đối quyết liệt việc con gái phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cô kiên quyết theo đuổi, thậm chí dọa tự tử nếu bị ngăn cản. Hà Thừa Hy đã phẫu thuật mí mắt ba lần và yêu cầu bác sĩ phải khiến cô trông giống Phạm Băng Băng và “càng giống càng tốt”.

Năm 2016, nhờ ngoại hình giống nữ minh tinh, Hà Thừa Hy bất ngờ nổi tiếng khi tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng ca hát toàn quốc. Cô được cư dân mạng gọi là “Tiểu Phạm Băng Băng” và bắt đầu nhận được một số vai phụ trong phim điện ảnh và truyền hình.

Hà sau đó hẹn hò với Dư Tiểu Toàn, một trong những bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho cô. Dư mở phòng khám thẩm mỹ riêng với khẩu hiệu “biến người bình thường thành người nổi tiếng”.

Cặp đôi kết hôn năm 2017 và có một con trai ngay trong năm đó. Tuy nhiên, năm 2018, Hà Thừa Hy tiết lộ trên mạng xã hội rằng chồng cô ngoại tình với một người đàn ông. Hai người ly hôn cùng năm, và quyền nuôi con được trao cho Dư Tiểu Toàn.

Cũng trong năm 2018, Phạm Băng Băng vướng vào bê bối trốn thuế, bị yêu cầu nộp khoảng 884 triệu nhân dân tệ (122 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt, đồng thời bị cấm hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc đại lục.

Hệ quả là Hà Thừa Hy trở thành đối tượng chế giễu của cư dân mạng, các cơ hội diễn xuất gần như biến mất.

Hà Thừa Hy chụp ảnh cùng chồng cũ – người cũng từng phẫu thuật thẩm mỹ, trước khi bỏ cô để đến với một người đàn ông. Ảnh: Baidu

Những năm gần đây, Hà Thừa Hy chuyển hướng làm blogger thời trang và livestream bán hàng, hiện sở hữu khoảng 330.000 người theo dõi trên mạng. Cô cũng xuất hiện trong một số phim truyền hình với vai phụ nhỏ sau khi tiếp tục phẫu thuật để gương mặt trông “bớt giống” Phạm Băng Băng.

“Tôi là chính tôi”, Hà Thừa Hy nói trong một video đăng tải năm ngoái, đồng thời chia sẻ: “Một trong những nguyên tắc sống của tôi là không làm hài lòng người khác”.

Câu chuyện của Hà Thừa Hy đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. “Tôi nghĩ cô ấy vẫn đẹp, dù giờ không còn giống Phạm Băng Băng nữa”, một người dùng mạng bình luận. “Mức độ thẩm mỹ của cô ấy rất thành công. Nếu tôi có nhiều tiền như vậy, tôi cũng sẽ làm để đẹp hơn”, người khác viết.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều: “Khi một người cố gắng hết sức để bắt chước người khác, cô ấy đã đánh mất một điều rất quý giá – chính là bản thân mình. Tôi hy vọng câu chuyện của Hà Thừa Hy có thể nhắc nhở chúng ta rằng ai cũng xứng đáng được tôn trọng và trân trọng”.