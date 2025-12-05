Những cô gái cắt xương sườn tìm 'eo con kiến'

Làn sóng theo đuổi vóc dáng mảnh mai kiểu "thân hình Ozempic" của giới người nổi tiếng đang làm sống lại những thủ thuật làm đẹp cực đoan, theo NY Post hôm 4/12. Thay vì chỉ hút mỡ hay ăn kiêng, nhiều người tìm đến các phương pháp xâm lấn sâu vào cấu trúc xương lồng ngực. Nổi lên gần đây là kỹ thuật tạo hình lại sườn (rib remodeling), hay còn gọi là RibXcar, một biến thể hiện đại của phẫu thuật cắt bỏ xương sườn (rib resection) từ thập niên 70. Phương pháp này bắt đầu bùng nổ tại Mỹ từ năm ngoái và trở thành cơn sốt tại các phòng khám thẩm mỹ trong mùa hè vừa qua.

Enna Schell khoe vòng eo trước và sau phẫu thuật. Ảnh: Enna Schell

Bác sĩ Ramsen Azizi, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại Chicago, cho biết phòng khám của ông quá tải các cuộc gọi đặt lịch kể từ khi triển khai dịch vụ này với giá 7.500 USD. Ông ghi nhận sự quan tâm từ nhóm phụ nữ trải dài từ 20 đến 60 tuổi. Nhiều khách hàng, đặc biệt là những người trên 45 tuổi, phải trải qua quét mật độ xương DEXA trước khi bác sĩ đồng ý can thiệp. Thậm chí, không ít người mang theo những bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra và yêu cầu bác sĩ tái tạo chính xác hình dáng phi thực tế đó.

Kỹ thuật RibXcar, do bác sĩ Raúl Manzaneda Cipriani khởi xướng, không cắt bỏ hoàn toàn xương mà dùng thiết bị siêu âm dẫn đường để tạo các vết rạn nhỏ trên bề mặt xương sườn qua lỗ rạch kích thước đầu kim. Bác sĩ sau đó nắn chỉnh, uốn cong xương vào trong để thu hẹp vòng eo. Thomas Sterry, bác sĩ phẫu thuật tại New York, ví von phương pháp này như "niềng răng Invisalign cho vòng eo". Tuy nhiên, để đạt kết quả giảm khoảng 10 cm vòng bụng, bệnh nhân buộc phải đeo nịt định hình (corset) 23 tiếng mỗi ngày liên tục trong 3 tháng như một dạng bó bột giữ khung xương mới.

Dù được quảng cáo là "ít xâm lấn", cái giá phải trả cho tham vọng "eo con kiến" không hề nhỏ. Emily James, 28 tuổi (Missouri), đã chi 13.750 USD để cắt bỏ 6 chiếc xương sườn, kỳ vọng giảm vòng eo từ 81 cm xuống 69 cm. Đổi lại, cô nhận về sự hối hận muộn màng cùng những cơn đau đớn kéo dài suốt 7 tháng hồi phục. Việc mất đi khung xương bảo vệ khiến gan và thận của James đối mặt nguy cơ tổn thương cao nếu xảy ra va đập. Cô mô tả mỗi lần ho là một lần cảm giác như bị giết chết và khuyến cáo mọi người không nên thực hiện thủ thuật này.

Trái ngược với sự hối hận của James, nhiều phụ nữ vẫn lao vào cuộc đua chỉnh sửa hình thể với tâm lý hào hứng. Shiqi Ma, kế toán 27 tuổi tại New York, sẵn sàng chi 10.000 USD để làm RibXcar nhằm có bụng phẳng trong ngày cưới. Cô hài lòng khi vòng eo giảm từ 71 cm xuống 64 cm, giúp bản thân cảm thấy tự tin và nữ tính hơn.

Tương tự, Stevi Dee, 38 tuổi (Florida), coi việc bỏ thêm 5.500 USD để nắn xương sườn kèm với phẫu thuật nâng mông đơn giản như việc "gọi thêm khoai tây chiên trong nhà hàng". Dee cho rằng đây là bước hoàn thiện cơ thể sau sinh, giúp cô lấy lại sự cân đối dù trước đó đã từng nâng mông và gặp tình trạng lồng ngực bè ra do căng thẳng.

James giữ lại xương sườn sau phẫu thuật thu gọn vòng eo. Ảnh: Emily James

Trong khi giới bác sĩ thẩm mỹ quảng bá đây là thủ thuật "rủi ro thấp, hiệu quả cao", các chuyên gia tâm lý lại bày tỏ lo ngại sâu sắc. Nhà trị liệu Lesley Koeppel tại New York cảnh báo xu hướng này cổ súy niềm tin sai lệch rằng giá trị con người nằm ở ngoại hình. Việc liên tục chạy theo các trào lưu dao kéo không giúp giải quyết gốc rễ vấn đề thiếu tự tin mà chỉ khiến phụ nữ phụ thuộc vĩnh viễn vào phẫu thuật. Bà nhấn mạnh sự hài lòng về bản thân phải xuất phát từ nội tâm bền vững thay vì những thay đổi cơ thể đầy rủi ro và mang tính thời điểm.