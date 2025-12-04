Đàn ông Mỹ chi hàng chục nghìn USD 'dao kéo' thu nhỏ ngực

Brian Lewis Gonzalez dành phần lớn cuộc đời mình để lẩn trốn những ánh nhìn soi mói giữa lòng Brooklyn náo nhiệt. Người đàn ông làm nghề khuân vác này luôn giữ tư thế khom lưng, cố thu mình lại và mặc nhiều lớp áo dày cộm bất chấp thời tiết, theo NY Post, hôm 3/12.

Kelbin Ramirez từng rất tự ti vì vòng ngực thừa. Ảnh: Kelbin Ramirez

Có những mùa hè, khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 38 độ C, Gonzalez vẫn khoác lên người hai chiếc áo sơ mi chỉ để che đi phần ngực quá khổ, thứ đã biến anh thành tâm điểm của những trò đùa tàn nhẫn từ thời thơ ấu. Ngay cả khi chưa bị béo phì, sự tự ti về hình thể đã giam cầm anh trong vỏ bọc kín đáo, khiến mọi giao tiếp xã hội trở nên chật vật và nặng nề.

Câu chuyện của Gonzalez đại diện cho một làn sóng ngầm đang trỗi dậy mạnh mẽ trong nam giới Mỹ. Mặc cảm sâu sắc về ngoại hình đã thúc đẩy hàng nghìn đàn ông tìm đến phẫu thuật thu nhỏ ngực, biến thủ thuật này trở thành loại hình thẩm mỹ phổ biến nhất cho nam giới tại Mỹ. Theo số liệu từ Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ (ASPS), riêng năm 2024 đã ghi nhận hơn 26.000 ca phẫu thuật điều trị chứng phì đại tuyến vú (gynecomastia), tăng đáng kể so với mức gần 21.000 ca của năm 2019. Con số này phản ánh một thực tế rằng nam giới đang ngày càng cởi mở hơn trong việc tìm kiếm các can thiệp y tế để giải quyết những khủng hoảng về hình ảnh cơ thể.

Chứng phì đại tuyến vú, nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này, ước tính ảnh hưởng đến ít nhất 50% nam giới vào một thời điểm nào đó trong đời. Bác sĩ Claudia Kim, Giám đốc y tế tại trung tâm New Look New Life ở Manhattan, giải thích cốt lõi vấn đề nằm ở sự mất cân bằng hormone. Khi nội tiết tố biến động, nó kích thích mô tuyến ngực nam giới tăng sinh bất thường. Tình trạng này thường xuất hiện ở tuổi dậy thì và có thể tự thoái lui, nhưng cũng có thể bị kích hoạt hoặc trầm trọng thêm bởi các yếu tố như béo phì, sử dụng cần sa, rượu hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc.

Gánh nặng tâm lý của căn bệnh này tàn khốc hơn nhiều so với những gì biểu hiện bên ngoài. Kelbin Ramirez, một người dẫn chương trình phát thanh 32 tuổi, thấu hiểu nỗi đau này hơn ai hết. Phát hiện ngực mình phát triển bất thường ngay khi bước vào tuổi dậy thì, Ramirez đồng thời phải vật lộn với những băn khoăn về xu hướng tính dục. Lớn lên ở vùng Nam Florida đầy nắng, nơi những bữa tiệc hồ bơi là một phần văn hóa, anh chưa bao giờ dám cởi trần. Dù Ramirez đã nỗ lực hòa mình vào phong trào "yêu thương cơ thể" (body positivity) và thử mọi loại trang phục, sự hiện diện của lớp mô thừa dưới ngực vẫn là một ám ảnh không thể rũ bỏ. Chi phí phẫu thuật đắt đỏ và thường không được bảo hiểm chi trả buộc anh phải sống chung với sự mặc cảm suốt thời thanh xuân.

Gonzalez trước (trái) và sau phẫu thuật ngực. Ảnh: New Look New Life

Về mặt kỹ thuật, phẫu thuật thu nhỏ ngực không đơn thuần là hút mỡ. Các bác sĩ phải đánh giá chính xác cấu trúc ngực để đưa ra phác đồ phù hợp. Nếu ngực to do tích tụ mỡ (phì đại giả), kỹ thuật hút mỡ đơn thuần có thể giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, đối với trường hợp mô tuyến vú phát triển quá mức - đặc trưng bởi khối mô rắn chắc nằm dưới núm vú - bác sĩ bắt buộc phải thực hiện đường rạch quanh quầng vú để cắt bỏ triệt để. Theo bác sĩ Kim, đa số bệnh nhân nam giới cần sự kết hợp của cả hai phương pháp này để đạt được kết quả thẩm mỹ tối ưu.

Một hiểu lầm phổ biến là việc giảm cân sẽ giải quyết được tình trạng ngực quá khổ, nhưng thực tế y khoa lại phức tạp hơn. DeShawn Pennix, 33 tuổi, từng nặng hơn 158 kg và tin rằng việc giảm cân sẽ trả lại cho anh bộ ngực nam tính. Tuy nhiên, ngay cả sau khi giảm được hơn 54 kg nhờ thay đổi lối sống và sử dụng thuốc GLP-1, phần ngực của anh vẫn không thon gọn như kỳ vọng. Bác sĩ Kim lý giải việc giảm cân chỉ làm giảm lượng mỡ tích tụ, trong khi mô tuyến vú phì đại hoàn toàn không chịu tác động của tỷ lệ mỡ cơ thể. Đó là lý do Pennix, cũng như Gonzalez và Ramirez, cuối cùng đều chọn phẫu thuật như giải pháp duy nhất.

Cái giá cho sự tự do về hình thể không hề rẻ, với chi phí dao động quanh mức 10.000 USD và quá trình hồi phục không mấy dễ chịu với các ống dẫn lưu dịch thừa. Nhưng đối với những người trong cuộc, sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng. Sau ca phẫu thuật năm 2021, Gonzalez mô tả cảm giác như trút bỏ được "một túi đá lớn" đè nặng lên ngực và tâm trí suốt bao năm. Ramirez, người từng khóc trong phòng thử đồ, giờ đây tự tin bắt chuyện với người lạ và tìm thấy niềm vui tại phòng tập thể hình. Còn với Pennix, ca phẫu thuật là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện hành trình lột xác ngoạn mục của anh.

Sự gia tăng đột biến các ca phẫu thuật này, một phần nhờ vào hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội, đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quyền tự quyết đối với cơ thể. Nó phá vỡ những định kiến cũ kỹ về nam tính và phẫu thuật thẩm mỹ. Như Gonzalez đúc kết, quyết định nằm lên bàn mổ không chỉ để sửa chữa một khiếm khuyết vật lý, mà là hành động giải phóng bản thân khỏi những nỗi đau âm ỉ, để cuối cùng có thể sống một cuộc đời trọn vẹn với phiên bản chân thực nhất của chính mình.

Ramirez tự tin diện đồ mình thích sau phẫu thuật. Ảnh: Kelbin Ramirez