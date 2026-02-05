Đỗ Mỹ Linh cùng con gái diện pyjama mừng sinh nhật chồng

Trong bộ ảnh đăng tải trên trang cá nhân tối 4/2, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng và con gái mặc pyjama phong cách nghịch ngợm. Hoa hậu cho biết sinh nhật năm nay, doanh nhân Đỗ Vinh Quang muốn tổ chức sinh nhật ấm cúng nên cả gia đình cô chỉ thực hiện bộ ảnh kỷ niệm, thay cho những bữa tiệc hoành tráng. Người đẹp gọi ông xã là "bạn đồng hành" vì luôn bên cạnh, ủng hộ và song hành với cô chăm sóc gia đình nhỏ cùng các công việc kinh doanh.

Đỗ Mỹ Linh nói sau hơn ba năm kết hôn, cô thấy ông xã trưởng thành, suy nghĩ nhiều và có trọng trách hơn mỗi năm. Tuy nhiên cô hạnh phúc vì chồng luôn là điểm tựa vững chắc cho hai mẹ con trong cuộc sống. "Chúc bạn thêm tuổi mới nhiều sức khỏe, ngủ ngon sâu giấc, luôn vui vẻ tích cực", Đỗ Mỹ Linh nhắn nhủ nửa kia.

Gia đình Đỗ Mỹ Linh diện pyjama chụp hình.

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch Tập đoàn T&T) hồi tháng 10/2022. Họ đón con gái đầu lòng - bé Tuệ An, tên thân mật Titi - vào tháng 7/2023. Từ khi lập gia đình, hoa hậu tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Đỗ Vinh Quang hiện giữ các chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và Chủ tịch Vietravel Airlines. Trong khi đó, Đỗ Mỹ Linh ngoài chăm sóc gia đình nhỏ còn hỗ trợ công việc của nhà chồng. Cô hiện là Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail (TTR) trực thuộc tập đoàn T&T.

Đỗ Mỹ Linh cho biết từ khi làm mẹ đến nay, cuộc sống của cô thay đổi, có thêm trải nghiệm. Người đẹp hạn chế tham gia hoạt động showbiz, dành thời gian vun vén tổ ấm. Ông xã động viên, hỗ trợ Mỹ Linh chăm sóc con. Trước đây, doanh nhân thường đi đánh golf lúc rảnh, tuy nhiên từ khi có Titi, anh thường tranh thủ về nhà sớm để chơi cùng bé.

Con gái Đỗ Mỹ Linh và chồng doanh nhân thường được khen ngộ nghĩnh.

Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần hai. Những tháng gần đây, cô hạn chế đăng ảnh trên trang cá nhân. Những lần xuất hiện, người đẹp đều chọn trang phục suông rộng, giấu vóc dáng. Tuy nhiên hoa hậu cho biết cô không chia sẻ về chuyện riêng tư.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu "Người đẹp nhân ái" và vào top 40 chung cuộc. Cuối năm 2022, Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Anh sinh năm 1995, là con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).