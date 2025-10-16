Giảm 33 kg nhờ bỏ thói quen uống trà sữa hàng ngày

Mayana - một phụ nữ đến từ Vũ Hán - đã vượt qua gần 1.000 vận động viên, giành chức vô địch giải chạy sức khỏe Hồ Đông Shell hôm 11/10. Tuy nhiên, ít ai biết, trước đó Mayana từng nặng 84 kg, vận động khó khăn đến mức "cúi xuống buộc dây giày cũng khó".

Mayana thời điểm thừa cân.

Mayana chia sẻ với phóng viên sau giải chạy, một năm trước ngày nào cô cũng uống ít nhất 2 cốc trà sữa. Gà rán, lẩu cay là những món khoái khẩu trong chế độ ăn của cô. Bữa sáng nào của Mayana cũng bắt đầu bằng một tô mì bò kèm thêm 1-2 chiếc bánh bao chiên.

Thói quen ăn uống này không chỉ khiến cân nặng của Mayana ngày một tăng mà còn khiến cô bị gan nhiễm mỡ. Mayana không thể mặc được những bộ đồ yêu thích, thậm chí không cúi được người xuống để buộc dây giày. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều ảnh hưởng bởi thân hình quá khổ, lúc nào cũng nặng nề, ì ạch.

Sau khi nhận ra vấn đề, cô bắt đầu thay đổi, điều chỉnh chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên, đặt ra mục tiêu giảm tối thiểu 20 kg. Mayana thuê huấn luyện viên cá nhân hướng dẫn cô tập 26 buổi mỗi tháng. Chế độ tập luyện của cô bao gồm một tiếng chạy bộ mỗi sáng, tham gia lớp aerobic một tiếng rưỡi và 2 tiếng tại phòng gym.

Mayana cũng thay đổi toàn bộ thói quen ăn uống, loại bỏ những món khoái khẩu trước đây. Bữa sáng của cô bắt đầu bằng một tách cà phê đen, hai quả trứng, một củ khoai lang. Bữa trưa của cô có thịt bò, thịt gà hoặc cá, tôm, ăn kèm một bát cơm gạo lứt và rau luộc. Thay vì uống 2 cốc trà sữa mỗi ngày, cô cố gắng uống đủ 2 lít nước lọc.

Sau khi giảm cân, không chỉ ngoại hình thay đổi tích cực, Mayana cũng nhận thấy sức khỏe có nhiều cải thiện, tinh thần lạc quan, tràn đầy nhiệt huyết.

"Cân nặng của tôi dần dần giảm đi một cách vô thức, tôi đã giảm được 33 kg trong một năm. Tôi quyết định đăng ký tham gia giải chạy, chủ yếu muốn tự cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Tôi hiểu ra một cơ thể khỏe mạnh quan trọng đến nhường nào", Mayana nói.