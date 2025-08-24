3 quy tắc giúp bà mẹ 4 con giảm 17 kg, thoát gan nhiễm mỡ

Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua 4 lần sinh nở, Naokyan - người nổi tiếng trên mạng xã hội với nickname Naomama, có hơn 120 nghìn người theo dõi - chạm ngưỡng 70 kg, khiến cô luôn thấy cơ thể nặng nề, uể oải. Sau một lần khám sức khỏe định kỳ, cô bị chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ nên quyết tâm thay đổi lối sống để cải thiện cân nặng, sức khỏe. Trong vòng một năm, cô đã giảm thành công 17 kg, từ 70 kg xuống còn 52 kg và duy trì mức cân này suốt 4 năm qua mà không bị tăng trở lại.

Khi được hỏi về bí quyết giảm cân, Naokyan cho biết cô tuân thủ những quy tắc đơn giản sau đây.

Thời điểm nặng 70 kg, Naokyan bị tích tụ nhiều mỡ quanh bụng và mắc gan nhiễm mỡ.

1. Nhịn ăn 16 tiếng

Naokyan áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 - nhịn trong 16 tiếng liên tục, ăn trong vòng 8 tiếng - nhằm kích hoạt chế độ đốt cháy mỡ trong cơ thể, buộc cơ thể phải sử dụng mỡ thừa làm năng lượng. Từ 8 đến 12 tiếng sau khi ăn, lượng đường trong máu và insulin giảm xuống trạng thái ổn định, lúc này cơ thể bắt đầu sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng, nhờ đó tiêu hao được mỡ thừa, cải thiện trọng lượng cơ thể.

Các bữa ăn trong ngày của bà mẹ 4 con tuân thủ quy tắc giàu chất xơ, vừa đủ protein và một lượng nhỏ tinh bột đến từ cơm trắng hoặc khoai lang, khoai tây, ngũ cốc nguyên hạt.

2. Tranh thủ tập luyện

Chăm sóc gia đình nhỏ với 4 đứa con khiến quỹ thời gian dành cho bản thân của Naokyan trở nên eo hẹp. Cô chủ yếu tập luyện tại nhà theo video trên Youtube, có lúc chỉ 10-15 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, cô quan niệm: "Tập một chút vẫn còn hơn là không tập gì". Bên cạnh đó, Naokyan cũng tranh thủ tập các động tác đơn giản như squat, lunge khi làm việc nhà, đi dạo cùng các con.

Khi con út của Naokyan đi mẫu giáo, cô có nhiều thời gian hơn một chút nên bắt đầu đến phòng tập, kết hợp thêm với tạ nhằm tăng khối lượng cơ bắp, tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ thể.

Không đủ thời gian để đến phòng tập nên Naomama thường tranh thủ tập luyện tại nhà theo Youtube.

3. Ngủ đủ giấc

Naokyan nói nên bỏ suy nghĩ cứ giảm cân là phải kiêng khem khổ sở, tập luyện vất vả. Đổi lại, cô cho rằng nên tập trung ngủ nghỉ điều độ, từ đó kiểm soát việc ăn uống dễ hơn. Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất hormone, làm tăng ghrelin và giảm leptin, dẫn đến tăng cảm giác thèm ăn, làm chậm quá trình trao đổi chất và thúc đẩy tích trữ mỡ. Cô tin "giấc ngủ ngon sẽ giúp giảm cân nhanh hơn", do đó luôn đảm bảo ngủ đủ giấc mỗi ngày.

4. Kiên trì

Sau khi giảm 17 kg, bà mẹ 4 con nhận ra rằng thay vì đặt ra những mục tiêu xa rời thực tế, tốt hơn hết là nên tìm một đích đến thiết thực hơn. Cô không giảm cân để có vóc dáng nóng bỏng như các người mẫu, đổi lại, Naokyan đặt mục tiêu giảm cân để xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện sức khỏe tốt hơn, giúp cô có thể chăm sóc gia đình nhỏ chu toàn hơn đồng thời làm gương cho con cái.

Naomama tin sự kiên trì sẽ giúp những thay đổi nhỏ nhất trở thành thói quen tốt. Từ đó, không còn cảm giác ép buộc cơ thể mà khiến chúng trở thành thói quen, lối sống mới. "Mỗi ngày đi bộ thêm vài bước hay cố gắng không uống các loại nước đóng chai, chứa nhiều đường sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe về lâu dài", bà mẹ 4 con nói.