Bác sĩ bỏ ăn sáng, tiêm chiết xuất từ não lợn để trẻ hóa cơ thể

Được mệnh danh là "phiên bản Anh" của tỷ phú Mỹ Bryan Johnson, bác sĩ đa khoa Mohammed Enayat, 41 tuổi, luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu. "Là một bác sĩ, tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân ở tuổi 50, 60 có sức khỏe rất tệ, phải dùng nhiều loại thuốc, nằm liệt giường, đi lại khó khăn và trầm cảm. Một khi sức khỏe xuống dốc, rất khó để lấy lại. Tôi muốn tránh hoàn toàn những căn bệnh có thể phòng ngừa được", ông nói.

Nhắm tới mục tiêu sống thọ, trẻ lâu, chủ phòng khám chuyên về kéo dài tuổi thọ ở London thường xuyên tiêm thuốc, dùng nhiều thực phẩm bổ sung và thực hiện liệu pháp oxy cao áp, phương pháp hít thở oxy tinh khiết trong buồng điều áp để tăng cường oxy cho cơ thể, giúp vết thương mau lành, đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Bác sĩ người Anh - Mohammed Enayat.

Khi Tiến sĩ Enayat 38 tuổi, ông đạt được độ tuổi sinh học là 24 - chênh lệch 14 năm. Xét nghiệm gần đây nhất của Enayat ở tuổi 41 cho thấy ông có độ tuổi sinh học 35, phần lớn đến từ thay đổi về lối sống. "Tôi nhìn lại những gì đã thay đổi và nhận ra mình bắt đầu phải di chuyển hai tiếng mỗi ngày để đi làm. Áp lực kinh doanh cũng khiến tôi không còn đưa ra những quyết định tốt nhất về chế độ ăn uống và lối sống. Tôi ít thực hiện các liệu pháp như oxy tăng áp, mà trước đây tôi từng áp dụng một cách đều đặn. Tôi bỏ bê tập luyện suốt 18 tháng qua, xét nghiệm máu cũng cho thấy lượng insulin tăng một chút ", ông giải thích về lý do khiến tuổi sinh học gia tăng.

Sau khi thấy tuổi sinh học tăng thêm 11 tuổi, bác sĩ Enayat quyết tâm "trở lại tuổi đôi mươi" bằng một loạt biện pháp can thiệp sâu. Ông tiêm Cerebrolysin - một loại peptide chiết xuất từ não lợn - với mục tiêu để não bộ năng động và khỏe mạnh. Ông cũng truyền tĩnh mạch các siêu dưỡng chất như magiê và vitamin C để bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào trong cơ thể. Để giải quyết vấn đề tóc mọc thưa, hói đầu theo thời gian, Enayat tiêm exosome. Ngoài ra, ông còn thực hiện liệu pháp lăn kim vi điểm tần số vô tuyến kết hợp năng lượng laser, gọi đây là "giải pháp thay thế botox" nhằm giúp làn da săn chắc, trẻ trung.

Thông qua các xét nghiệm chuyên sâu, Enayat phát hiện mình mắc hội chứng "ruột rò rỉ", khiến nước đi qua ruột nhiều hơn lượng chất dinh dưỡng. Để khắc phục tình trạng sức khỏe, ông tạm thời cắt bỏ sữa khỏi chế độ ăn uống và dùng hỗn hợp các chất bổ sung từ men vi sinh đến enzyme tiêu hóa. Bác sĩ người Anh còn dùng cả glutamine, được cho là giúp củng cố sức khỏe đường ruột.

Tiến sĩ Enayat thực hiện cùng lúc nhiều phương pháp chuyên sâu kết hợp quản lý chế độ ăn uống, ngủ nghỉ nhằm đảo ngược tuổi sinh học.

Ông cũng dùng một loại peptide có tên MOTS-c sau khi nhận thấy "cortisol đang tăng và tuyến thượng thận đang mệt mỏi" - một tình trạng phổ biến ở những người chịu áp lực cao, làm việc căng thẳng.

Khi thấy mỡ tích tụ ở vùng bụng dưới, Enayat bắt đầu chiến dịch "tạm biệt bụng mỡ" bằng peptide MOTS-c, kết hợp các chất bổ sung khác. Để đối phó với căng thẳng từ việc đi lại, ông tập thiền và các bài tập thở trên đường đi làm, đồng thời viết nhật ký trên đường về. Enayat cũng kỷ luật hơn trong công việc, đặt ra ranh giới nghiêm ngặt về thời gian họp và gặp bệnh nhân để có thể về nhà vào một giờ hợp lý. "Tôi đã giảm bớt các yếu tố kích thích như mạng xã hội, không xem những nội dung vô bổ hút cạn năng lượng", ông nói.

Ngoài việc cải thiện sức khỏe tinh thần, Tiến sĩ Enayat cho biết ông thực hiện nhịn ăn gián đoạn mỗi sáng, không ăn bữa đầu tiên cho đến giờ ăn trưa. Ông dùng thời gian nghỉ trưa một tiếng rưỡi để đến phòng tập thể dục và ăn một bữa trưa lành mạnh cũng là bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Sinh tố chứa rau, trái cây, yến mạch, bột collagen... là thức uống quen thuộc trong bữa trưa của bác sĩ người Anh nhằm tăng cường chất xơ, vitamin cho cơ thể.

Sau khi ăn trưa, bác sĩ nói ông không muốn tiêu thụ bất kỳ loại carbohydrate nào để cơ thể có thể nhanh chóng chuyển sang trạng thái nhịn ăn. Ông còn đặt ra quy tắc không ăn tối ít nhất ba tiếng trước khi ngủ. Enayat ăn chay hai lần một tuần nhằm tăng cường chất xơ và đảm bảo nạp 1,5 gram protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể trong ngày. Ông chỉ ăn thịt đỏ một lần trong tuần, protein chủ yếu đến từ thịt gà, các loại cá biển. Ông uống tối thiểu một lít rưỡi nước lọc mỗi ngày, sử dụng một chiếc nhẫn thông minh để theo dõi chất lượng giấc ngủ.

Khi được hỏi liệu có muốn sống đến 100 tuổi không, bác sĩ người Anh trả lời: "Tôi không quan tâm đến con số. Tôi quan tâm đến chất lượng cuộc sống. Nếu tôi 100 tuổi mà vẫn khỏe mạnh thì chắc chắn là được, còn nếu tôi 100 tuổi mà ốm yếu thì có lẽ không cần thiết".