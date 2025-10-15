Thói quen ăn uống giúp kích hoạt gen sống khỏe, trẻ lâu

Theo Woman, các nhà khoa học đã phát hiện ra các gen trường thọ được gọi là Sirtuin, thực chất là một nhóm protein, được đánh số từ SIRT1 đến SIRT7. Những protein này tham gia điều hòa quá trình lão hóa tế bào, phục hồi tổn thương và chuyển hóa năng lượng, giúp phòng ngừa bệnh tật và duy trì sức sống của cơ thể. Khi Sirtuin hoạt động kém hiệu quả, con người dễ suy giảm chức năng sinh học, từ đó thúc đẩy quá trình già hóa tự nhiên.

Shinjiro Imai - Giám đốc Viện Chức năng Chuyển hóa Nhật Bản và Giáo sư Danh dự của Viện Công nghệ Tokyo, chỉ ra rằng giá trị của gen trường thọ nằm ở việc kéo dài tuổi thọ, giúp cơ thể khỏe mạnh và duy trì trạng thái trẻ lâu hơn. Dù gen trường thọ tồn tại trong mỗi người, chúng cần được đánh thức khỏi trạng thái ngủ đông để hoạt động hiệu quả. "Một chế độ ăn uống hợp lý là rất quan trọng để kích hoạt sirtuin", ông Imai cho biết.

Không nên bỏ carbohydrate

Imai chỉ ra rằng việc cắt giảm carbohydrate có thể làm giảm lượng calo nạp vào và kích hoạt sirtuin, song cũng khiến cơ thể thiếu hụt chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Trong đó, chất xơ đóng vai trò quan trọng giúp ổn định đường huyết và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nếu hạn chế tinh bột quá mức, cơ thể có thể dư thừa chất béo, khiến suy giảm miễn dịch và làm mất tác dụng tích cực của sirtuin. Vì vậy, không nên loại bỏ hoàn toàn carbohydrate, thay vào đó duy trì ở mức cân bằng, phù hợp với nhu cầu cơ thể.

Hai lát bánh mì lúa mạch đen mỗi ngày là liều lượng carbohydrate được ông Imai khuyến nghị.

Một trong những nguồn tinh bột tốt, lý tưởng cho việc kích hoạt gen trường thọ đến từ cách loại ngũ cốc, lúa mạch đen. Những thực phẩm này chứa một hợp chất gọi là alkylresorcinol, có tác dụng kích hoạt các gen sirtuin. Một nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Tokyo cho thấy ruồi giấm được cho ăn chế độ ăn bổ sung alkylresorcinol có tuổi thọ trung bình kéo dài thêm 10 ngày. Con số này tương đương với khoảng 10 đến 15 năm ở người.

Uống cà phê

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Microbial Cell cho thấy caffeine có thể kích hoạt một loại enzyme gọi là AMPK, từ đó điều chỉnh TOR. TOR hoạt động như một chất điều hòa tăng trưởng, cho phép tế bào tăng sinh khi chúng có đủ năng lượng, từ đó kéo dài tuổi thọ, ngăn ngừa các vấn đề do lão hóa gây ra.

Ăn nhiều lựu

Lựu chứa các thành phần như axit ellagic và punicalagin, có thể kích hoạt nhiều gen sirtuin. Ăn lựu hay uống nước ép lựu thường xuyên còn hỗ trợ tăng sinh collagen và elastin nhờ vào hàm lượng vitamin C dồi dào. Các hoạt chất chống oxy hóa trong lựu giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa sạm, nám cùng nguy cơ lão hóa da.

lựu chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa như polyphenol, bioflavonoid, anthocyanin, ellagic acid và tanin, giúp ngăn chặn tác hại của gốc tự do lên da, bảo vệ da khỏi những tổn thương từ môi trường, làm chậm tốc độ lão hóa.

Ăn đậu vào bữa sáng

Isoflavone có nhiều trong đậu nành cũng được phát hiện có thể kích hoạt gen trường thọ SIRT1, giúp cải thiện vòng đời và chức năng của tế bào. Ông Imai nói chỉ cần thêm các sản phẩm từ đậu nành như sữa đậu nành hoặc natto vào bữa sáng cũng góp phần mang lại những hiệu quả nhất định cho sức khỏe.

Thêm các thực phẩm chống oxy hóa vào thực đơn

Các loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như cà chua, bông cải xanh, cá thu, chocolate đen, trà xanh... cũng được chuyên gia người Nhật khuyên nên thêm vào chế độ ăn hàng ngày. Chất chống oxy hóa trong thực phẩm có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, từ đó giúp phòng ngừa bệnh tật do lão hóa gây ra. Chúng cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe làn da, và làm chậm quá trình lão hóa.

Ăn nhiều các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, duy trì cơ thể khỏe mạnh, kìm hãm tốc độ lão hóa.