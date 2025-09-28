Phan Như Thảo giảm 7 kg trong một tháng vì căng thẳng

Chỉ trong vòng một tháng, Phan Như Thảo sụt từ gần 80 kg xuống hơn 70 kg. Cựu người mẫu cho biết nguyên nhân không phải do ăn kiêng hay tập luyện quá sức, mà bởi cường độ làm việc căng thẳng trước thềm chung kết cuộc thi phun xăm thẩm mỹ do cô tổ chức ngày 28/9.

"Dù vẫn giữ nhịp sinh hoạt như trước, tôi họp hành liên tục nên bị sụt cân. May mắn là sức khỏe ổn định, tôi không quá lo lắng", cô nói. Từ sau ca mổ túi mật, cựu người mẫu luôn tránh các phương pháp giảm cân cực đoan, thay vào đó giữ lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ.

Phan Như Thảo sau khi giảm 7 kg.

Phan Như Thảo thừa nhận không còn xem cân nặng là áp lực. Trái lại, cô học cách trân trọng cơ thể và đón nhận những lời khen tích cực: "Tôi vui khi được khen mập mà sang. Điều đó chứng minh phụ nữ có thể tỏa sáng ở bất kỳ vóc dáng nào, miễn là tự tin và yêu thương bản thân".

Hiện người đẹp 36 tuổi duy trì lịch trình dày đặc: vừa điều hành kinh doanh, vừa tham gia tổ chức sự kiện. Có ngày, cô rời nhà từ sáng sớm đến khuya mới trở về. Dù bận rộn, Thảo vẫn dành thời gian đọc tài liệu, làm đồ thủ công hoặc cập nhật xu hướng làm đẹp, thường thức đến 2-3h sáng.

Doanh nhân Đức An - chồng cô - là điểm tựa phía sau, đảm nhận việc chăm sóc con gái và quán xuyến nhà cửa. Cô cho biết những ngày vợ về sớm, anh chờ cơm, tranh thủ trò chuyện để giúp cô giải tỏa căng thẳng. Phan Như Thảo luôn thấy được tiếp thêm năng lượng khi trở về nhà, nhìn thấy chồng con tươi cười đón mình.

Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận mình nhiều tham vọng. Từng đặt mục tiêu nghỉ hưu trước tuổi 35, nay cô muốn tập trung làm việc để tạo ra giá trị và dấu ấn riêng. Vì vậy, cô chưa nghĩ đến điểm dừng trong sự nghiệp, ngược lại ngày càng thấy cần làm việc và nỗ lực nhiều hơn.