4 thực phẩm giàu protein nên ăn vào bữa trưa để giảm mỡ nội tạng

Theo chuyên gia dinh dưỡng Megan Rossi (Đại học King’s College London), những người duy trì chế độ ăn giàu protein nạc và đủ chất xơ có thể giảm tới 10% lượng mỡ nội tạng sau vài tháng mà không cần nhịn ăn cực đoan. Bà khuyến nghị nên phân bổ protein đều trong ngày, đặc biệt là bữa trưa, thời điểm cơ thể cần năng lượng và có khả năng chuyển hóa mạnh nhất.

Dưới đây là những nhóm thực phẩm giàu protein được khuyến khích nên có trong bữa trưa nếu bạn đang muốn giảm mỡ nội tạng.

Ức gà, cá hồi, trứng - nguồn protein nạc lý tưởng

Ức gà là lựa chọn phổ biến nhờ hàm lượng protein cao và gần như không có chất béo bão hòa. Một khẩu phần 100g ức gà cung cấp khoảng 31g protein, giúp duy trì cơ bắp và thúc đẩy quá trình đốt mỡ.

Các loại cá béo giàu omega-3 giúp giảm viêm, giảm mỡ nội tạng.

Cá hồi và cá thu cũng là nguồn protein dồi dào, đồng thời chứa nhiều axit béo omega-3 giúp giảm viêm và hỗ trợ chuyển hóa chất béo nội tạng.

Nếu muốn thay đổi khẩu vị, trứng luộc hoặc trứng hấp là lựa chọn tiện lợi, giúp no lâu và hạn chế ăn vặt buổi chiều.

Đậu phụ, đậu nành, đậu lăng - protein thực vật lành mạnh

Đối với người ăn chay, các loại đậu là nguồn protein lý tưởng. Đậu phụ chứa khoảng 10g protein mỗi 100g, đồng thời cung cấp isoflavone có lợi cho tim mạch.

Đậu lăng và đậu nành giàu chất xơ, giúp ổn định đường huyết, giảm tích tụ mỡ nội tạng và cải thiện tiêu hóa. Một bát salad đậu lăng trộn rau củ và dầu ô liu là bữa trưa nhẹ mà vẫn đủ dinh dưỡng.

Sữa chua Hy Lạp và phô mai tươi - bổ sung protein, kiểm soát đói

Sữa chua Hy Lạp giàu protein, giúp kiểm soát cơn đói hiệu quả.

Một hũ sữa chua Hy Lạp chứa tới 10-15g protein, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn so với sữa chua thường. Phô mai tươi ít béo cũng là món ăn phụ phù hợp, có thể kết hợp cùng trái cây hoặc yến mạch. Các sản phẩm từ sữa này không chỉ giúp cân bằng lượng protein, còn hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, yếu tố liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát mỡ bụng.

Ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh - hỗ trợ tiêu hóa, tăng hiệu quả đốt mỡ

Dù protein là trung tâm, nhưng không thể thiếu chất xơ và tinh bột chậm. Gạo lứt, yến mạch, quinoa, rau cải xanh giúp ổn định năng lượng và cải thiện quá trình chuyển hóa. Khi kết hợp cùng thực phẩm giàu protein, chúng giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn, hạn chế tích tụ mỡ quanh nội tạng.