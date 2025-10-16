Công thức giúp mái tóc Đỗ Thị Hà óng ả, bồng bềnh

Trước khi có mái tóc óng ả, dài mượt hiện tại, nàng Hậu từng stress vì tóc rụng nhiều. Quá trình nuôi dưỡng, phục hồi mái tóc, người đẹp quê Thanh Hóa cho biết cô thường ủ tóc với hỗn hợp gồm: vitamin B1, dầu dừa và chút nước lọc. Sau khi trộn đều các thành phần với nhau, cô dùng cọ thoa hỗn hợp lên phần chân tóc, ủ khoảng 30 phút rồi gội đầu như bình thường.

Công thức ủ tóc của Đỗ Thị Hà gồm: vitamin B1, dầu dừa và chút nước cho hỗn hợp dễ tan.

Người đẹp nói cô thấy trộn B1 cùng dầu dừa góp phần giảm tình trạng khô tóc hơn so với trộn B1 vào dầu gội. Để hạn chế tóc bị khô do vitamin B, Đỗ Thị Hà sẽ thoa nhiều dầu xả hơn bình thường, cải thiện độ mượt cho mái tóc. Kết thúc khâu làm sạch, thấm khô tóc, người đẹp sinh năm 2001 dùng thêm các sản phẩm dưỡng, serum nhằm kích thích mọc tóc hiệu quả hơn.

Sau thời gian kiên trì ủ tóc với B1, Đỗ Thị Hà cho biết cô thấy tóc con mọc nhiều, mái tóc cũng bồng bềnh, dày hơn hẳn.

Vitamin B1 có khả năng cải thiện quá trình trao đổi chất, thúc đẩy tuần hoàn máu dưới da đầu, nhờ đó tóc nhận được đủ chất dinh dưỡng nên phát triển khỏe mạnh hơn, giảm gãy rụng. Kiên trì gội đầu, ủ tóc với vitamin B1 có thể giúp tóc mọc nhanh, mọc dày hiệu quả. Có thể sử dụng viên nhộng B1, tách bỏ phần vỏ ngoài, sử dụng phần bột bên trong. Nếu sử dụng vitamin B1 dạng viên cứng, nên ngâm B1 cùng một chút nước ấm cho tan, dễ thẩm thấu vào da đầu.

Bên cạnh việc chăm sóc từ bên ngoài, bạn còn có thể bổ sung vitamin B1 cho cơ thể thông qua chế độ ăn uống. Các loại thực phẩm như đậu, súp lơ xanh, thịt, trứng, hạt hướng dương... đều chứa hàm lượng vitamin B dồi dào tốt cho da đầu, nang lông.

Từ khi đăng quang đến nay, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gắn liền với mái tóc dài thướt tha.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp có đôi chân dài 1,1 m. Hoa hậu thi Miss World 2021 tại Puerto Rico và vào top 13 chung cuộc. Cô vào top 67 đề cử "Vẻ đẹp vượt thời gian" của Missosology, là giám khảo Miss World Vietnam 2023.

Đỗ Thị Hà kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam hồi tháng 12/2022. Vài tháng sau, cô nhận bằng cử nhân chuyên ngành Luật Kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi tốt nghiệp, tháng 11/2023, cô đảm nhận cương vị đồng sáng lập và CEO một thẩm mỹ viện quốc tế 5 sao tại Hà Nội. Người đẹp góp vốn 5 tỷ đồng để thành lập công ty TNHH Adela Group với ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực phòng khám chuyên khoa nhưng sau hơn một năm, công ty của cô thông báo giải thể.

Ngày 16/10, Đỗ Thị Hà tổ chức lễ nạp tài với doanh nhân Viết Vương, 31 tuổi, trước khi lên xe hoa trong tháng 10. Chồng sắp cưới của cô quê Quảng Trị, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.