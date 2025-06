Giảm 25 kg nhờ bỏ một món ăn quen thuộc

Ellie sống tại Cumbria, Anh, bắt đầu ăn uống theo cảm xúc kể từ khi bố cô bị chẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn cuối vào tháng 7/2022. Lúc bấy giờ, Ellie thường xuyên bỏ bữa sáng, sau đó lại ăn rất nhiều bánh mì, khiến cô tăng 24 kg trong một năm. "Tôi coi đồ ăn là nguồn an ủi và cảm thấy rất xấu hổ, không nói với ai về điều đó. Chúng tôi có chuyện không mấy vui vẻ, và tôi chỉ muốn ăn nhiều hơn. Món ăn an ủi tôi nhất là bánh mì. Tôi có thể dễ dàng ăn hết nửa ổ bánh mì vì đó là thứ mang lại cho tôi cảm giác an ủi đó", Ellie kể.

Ellie bắt đầu hành trình cải thiện vóc dáng từ mức 97,5 kg.

Bước ngoặt của Ellie diễn ra khi cô ngắm chính mình trong những bức ảnh chụp với cha: "Tôi nghĩ nếu đây là bức ảnh cuối cùng tôi chụp với ông ấy và tôi thậm chí còn không muốn nhìn vào nó nữa, tôi cần phải thay đổi".

Sau khi bố Ellie qua đời vào tháng 9/2023, cô bắt đầu xây dựng chế độ ăn thâm hụt calo để giảm cân. Chế độ ăn của cô lúc này tuân thủ quy tắc giàu protein, chất xơ và ít tinh bột, đặc biệt không còn thói quen ăn bánh mì vô tội vạ như trước nữa. Bữa sáng của cô thường có yến mạch với trái cây và sữa chua Hy Lạp hoặc thịt xông khói, trứng và quả bơ. Bữa trưa của Ellie thường có salad ăn cùng ức gà hoặc tôm với phô mai. Bữa tối thay vì đồ ăn nhanh gọi về nhà, Ellie tự nấu để đảm bảo luôn có đủ rau và protein. Đồ ăn vặt của cô cũng không còn là chocolate mà thay bằng trái cây tươi, sữa chua Hy Lạp hoặc bánh yến mạch. Ellie cũng duy trì việc ăn đúng bữa, đúng giờ, không ăn bất cứ khi nào muốn hay thấy thèm.

"Tôi chỉ ăn thâm hụt calo và cố gắng tìm hiểu phương pháp khoa học để giảm cân lành mạnh, tôi đã giảm được 25 kg. Sau đó tôi mới đăng ký tập luyện tại một phòng gym gần nhà", Ellie cho biết.

Chế độ ăn giảm cân của Ellie tuân thủ quy tắc giàu chất xơ và protein nạc cùng một lượng vừa phải tinh bột.

Từ khi bắt đầu tập luyện, Ellie nhận ra đam mê mới và lấy hết quyết tâm tham gia cuộc thi thể hình NABBA ở Bradford vào tháng 5 năm ngoái. Để chuẩn bị cho cuộc thi, trong 5 tháng, Ellie dành toàn thời gian tập luyện, giảm tiếp 13 kg, đưa cơ thể về mức cân 58,5 kg. "Toàn bộ cuộc sống của tôi xoay quanh nó vào thời điểm đó. Tôi sẽ thức dậy và tập cardio khi đói 7 ngày một tuần. Không có ngày nào ngoài kế hoạch, chỉ có sự tận tâm với mục tiêu và sự chuẩn bị là điều tôi phải ưu tiên hàng đầu", Ellie kể.

Cô giành vị trí thứ hai trong cuộc thi này và đủ điều kiện vào vòng chung kết của Anh song áp lực từ việc tập luyện cường độ cao, ăn uống khắt khe để giữ mức cân mục tiêu đã ảnh hưởng nhiều đến tinh thần cô. "Một vài thói quen ăn uống vô độ quay trở lại và tôi đã phải vật lộn với chứng rối loạn nhận dạng cơ thể", Ellie nói về thời điểm sau khi cuộc thi thể hình kết thúc.

Body Ellie khi tham gia cuộc thi thể hình năm ngoái ở mức cân 58,5 kg. Cô thừa nhận việc o ép cơ thể để giữ mức cân mục tiêu khiến cô khá stress và khó kiểm soát việc ăn uống lẫn sức khỏe tinh thần.

Ellie sau đó nhận ra rằng cô cần thiết lập lại mối quan hệ với đồ ăn một cách lành mạnh để không lặp lại những gì từng khiến cô tăng 24 kg. "Tôi đã phải tăng cân trở lại và học cách sống khỏe mạnh hơn. Tôi không thể giữ cân nặng thi đấu mãi được. Tôi hiện nặng 66 kg và duy trì cân nặng đó một cách lành mạnh. Tôi cảm thấy mọi người nên xây dựng mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm trước khi làm điều gì đó", Ellie cho biết.

Hiện Ellie có công việc chính là huấn luyện viên. Khách hàng của cô chủ yếu là phụ nữ. Từ chính trải nghiệm của bản thân, Ellie hướng đến việc cải thiện tư duy và giúp họ xây dựng lối sống lành mạnh về lâu dài, chứ không khiến họ cảm thấy đang phải ăn kiêng hay o ép bản thân để đạt được mức cân cụ thể nào đó.

Ellie gọi bức ảnh bên trái là lúc cô 'gầy nhất' và bên phải là khi 'lành mạnh nhất' với mức cân 66 kg. Ellie thừa nhận khi cơ thể nặng nề, mọi thứ cô nghĩ đến là giảm thật nhiều cân nhưng đạt được mục tiêu đó rồi, cô không hề thấy khỏe mạnh, vui vẻ như tưởng tượng.

"Hãy chăm sóc tâm trí của bạn - nó cũng quan trọng như chăm sóc thể chất vậy. Học cách tử tế với bản thân hơn, chúng ta cần học cách chữa lành những gì bên trong trước khi có thể sửa chữa lớp vỏ bên ngoài", Ellie chia sẻ quan điểm cá nhân.