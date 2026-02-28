Học vấn chồng thiếu gia của 2 hoa hậu Việt Nam nổi tiếng

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Thị Hà có nhiều điểm chung khi là 2 hoa hậu Việt Nam nổi tiếng của showbiz Việt, đều kết hôn với những thiếu gia của tập đoàn lớn, có học vấn đáng nể.

Chồng Đỗ Mỹ Linh có bằng thạc sĩ tại Anh

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Người đẹp đại diện nước nhà tham gia Miss World 2017 tại Trung Quốc, lọt Top 40 chung cuộc kèm giải thưởng phụ Hoa hậu Nhân ái.

Năm 2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với chồng thiếu gia tên Đỗ Vinh Quang. Ông xã của cô sinh năm 1995, là con trai út của Bầu Hiển.

Thiếu gia Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, sau đó lấy tiếp bằng Thạc sĩ Quản trị Tài chính tại một ngôi trường nổi tiếng ở Anh.

Ông xã Đỗ Mỹ Linh có trình độ học vấn cao.

Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Vinh Quang về nước và tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, nắm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo của tập đoàn và nhiều đơn vị khác. Bên cạnh đó, ông xã Đỗ Mỹ Linh còn là Chủ tịch của một câu lạc bộ bóng đá. Anh cũng đảm nhận vai trò thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với trình độ học vấn cao, Đỗ Vinh Quang nhận được sự quan tâm khi góp mặt vào danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, doanh nhân Đỗ Vinh Quang còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc bên hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cặp đôi luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc. Đỗ Mỹ Linh cũng được nhà chồng giao cho giữ chức vụ lãnh đạo trong công ty thuộc tập đoàn.

Tổ ấm nhỏ của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Chia sẻ về ông xã, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng nhận xét: “Anh là người sống tình cảm. Tôi nhìn thấy cách anh đối xử với mẹ và người thân rất ân cần, chu đáo. Với bạn bè và những người xung quanh, anh chân thành, nhiệt tình. Những điều đó đủ cho tôi cảm giác an toàn và bình yên. Có lẽ tôi may mắn khi gặp người đàn ông ấm áp, chu đáo như vậy”.

Chồng Đỗ Thị Hà tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, được khán giả biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô từng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss World 2021 tại Anh và lọt Top 13 chung cuộc.

Cuối năm 2025, nàng hậu lên xe hoa với chồng doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Ông xã Đỗ Thị Hà hơn cô 7 tuổi, là thiếu gia của một tập đoàn xây dựng, bất động sản có tiếng. Anh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hiện tại, chồng nàng hậu giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn của gia đình - một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông ở tỉnh Quảng Trị.

Chồng Đỗ Thị Hà tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh.

Nguyễn Viết Vương cũng vừa góp mặt vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, thiếu gia Nguyễn Viết Vương cũng có cuộc sống vợ chồng son viên mãn bên Đỗ Thị Hà. Cặp đôi được nhận xét đúng chuẩn "trai tài gái sắc". Nam doanh nhân cũng yêu thương cưng chiều bà xã hết mực.

Vợ chồng Đỗ Thị Hà đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Người đẹp thường xuyên tháp tùng ông xã tham dự các chương trình, đi làm thiện nguyện. Trên mạng xã hội, hoa hậu xứ Thanh chăm chỉ đăng tải những video “nữ công gia chánh”, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.