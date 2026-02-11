Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Mina - con gái đầu lòng của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh khi xuất hiện cùng mẹ đã khiến khán giả chú ý. Ở tuổi 14 Mina gây ấn tượng với vẻ đẹp nữ tính.

Trước đây, Mina thừa hưởng nhan sắc từ mẹ với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đen dài cùng sự tự tin, hoạt bát khi giao tiếp.

Với con gái, Lưu Hương Giang luôn gần gũi, chăm chút rất kỹ lưỡng. Theo Lưu Hương Giang chia sẻ với Ngôi sao, Mina hát hay nhưng đam mê thời trang hơn âm nhạc.

Hiện tại, cô bé đang học ở một trường quốc tế với học phí đắt đỏ.

Ngoài ra, cô bé còn được bố mẹ cho làm quen với bộ môn golf thời thượng.

Theo Lưu Hương Giang, Mina giống mẹ nên rất thích thời trang. Thỉnh thoảng Lưu Hương Giang chia sẻ trên trang cá nhân chuyện con gái phối đồ của mẹ như một tín đồ thời trang dù còn nhỏ tuổi. Những hình ảnh Lưu Hương Giang đăng tải ghi lại khoảnh khắc con gái diện những bộ đồ hiệu khiến các đồng nghiệp, khán giả không khỏi bất ngờ.

Không chỉ yêu thích thời trang, con gái Lưu Hương Giang còn sống tình cảm, yêu thích nuôi thú cưng và rất có năng khiếu tiếng Anh.