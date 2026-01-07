Sắc vóc con gái của Hoa hậu Diệu Hoa

Diệu Ly 28 tuổi, là con gái thứ hai của Hoa hậu Việt Nam 1994 Diệu Hoa và chồng Ấn Độ - doanh nhân Maneesh Dane. Mới đây, cô trải qua nhiều vòng thi tuyển, phỏng vấn để vào làm việc tại trụ sở chính của hãng Apple Canada. Trước đó, Diệu Ly có thời gian làm việc cho Google ở Singapore.

Hoa hậu Diệu Hoa cho biết tôn trọng mọi sự lựa chọn của con. Diệu Ly học giỏi, tự lập từ nhỏ, luôn khiến bố mẹ yên tâm.

Năm 2020, cô tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành marketing, truyền thông tại Đại học New York, Mỹ. Sau đó, Diệu Ly học lên bậc thạc sĩ ở Canada.

Diệu Ly có tên tiếng Ấn là Nikita Dane. Cô thường mặc sari (trang phục truyền thống của Ấn Độ), xuất hiện cùng mẹ trong các sự kiện.

Cô trình diễn váy cưới Ấn Độ tại Lễ hội Namaste - Chào Việt Nam, năm 2023. Từ nhỏ, Diệu Ly được mẹ dạy tiếp thu cả nền văn hóa Việt và Ấn Độ. Cô vừa biết các điệu múa truyền thống Việt Nam, vừa biết nhảy belly dance.

Ngoài đời, cô chuộng các trang phục năng động như quần jeans, áo crop-top.

Cô làm mẫu ảnh, giới thiệu trang phục của nhà thiết kế Hòa Nguyễn.

Diệu Ly bên chị gái Diệu My (phải). Diệu My hơn em gái một tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh tại Wharton Business School thuộc đại học Pennsylvania (Mỹ). Cô làm việc ở Mỹ một thời gian rồi chuyển sang Anh, đã kết hôn.

Diệu Ly (phải) bên bố mẹ, chị gái và em trai Hoàng Phi.

Hoa hậu Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang khi là sinh viên năm cuối khoa tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Chị tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Học viện công nghệ châu Á, Thái Lan. Người đẹp kết hôn ông xã Maneesh Dane năm 1993. Xây dựng gia đình có hai nền văn hóa, vợ chồng hoa hậu luôn nhún nhường, chủ động tìm hiểu truyền thống quê hương của nửa kia để dung hòa.