Bí quyết chăm sóc da, trang điểm ngày Tết để đẹp và rạng rỡ đón Xuân

Chăm sóc da để cả dịp Tết tươi trẻ, tự tin

Tết Nguyên đán là khoảng thời gian mà ai cũng bận rộn chuẩn bị tất bật từ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm cho đến gặp gỡ gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, đến Tết cũng là lúc da dẻ rơi vào tình trạng mệt mỏi, khô ráp vì đảm nhiệm nấu nướng, dọn dẹp... làn da sau một ngày chịu nhiều tác động từ việc trang điểm, khói bụi ô nhiễm… vì thế da rất cần được làm sạch. Tẩy trang, rửa sạch mặt để loại bỏ hết bã nhờn, khói bụi là điều rất quan trọng mà bạn không thể bỏ qua được.

Bên cạnh đó, dù loại da dầu, da khô hay da hỗn hợp đều cần phải dưỡng ẩm đầy đủ. Bởi vậy, chị em hãy sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm như kem dưỡng, serum hoặc dầu dưỡng để bổ sung độ ẩm cần thiết cho da.

Cần làm sạch da mặt vào mỗi ngày để da trở nên sáng mịn.

Tẩy tế bào chết là bước quan trọng giúp loại bỏ lớp da chết tích tụ lâu ngày, giúp làn da trở nên sáng mịn và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Chọn sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng hoặc sử dụng nguyên liệu tự nhiên như bột cà phê, bột yến mạch kết hợp mật ong. Mặt nạ giúp cung cấp dưỡng chất sâu, làm mềm và tăng sự đàn hồi cho da. Các loại mặt nạ tự nhiên như chuối vàng, sữa chua, mật ong hay mặt nạ bột trà xanh là những lựa chọn rất tốt.

Những ngày Tết thường khiến lịch trình bận rộn và thời gian ngủ bị rút ngắn. Tuy nhiên, giấc ngủ làm đẹp tự nhiên vô cùng quan trọng. Cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày để làn da có thời gian hồi phục và tái tạo. Ngoài ra, đừng quên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để da luôn đủ độ ẩm.

Cách trang điểm nhanh, nhẹ nhàng đi chơi Tết

Muốn trang điểm đẹp, "ăn phấn" trước tiên phải có làn da sạch, mịn. Do đó bước rửa mặt thật sạch là không thể thiếu. Dưỡng ẩm là một bước vô cùng quan trọng trước khi trang điểm. Nên chọn kem nền phù hợp với tone da. Không nên chọn màu kem nền sáng quá hoặc tối màu quá so với màu sắc của da. Các màu mắt, phấn má, màu môi có thể lựa chọn cùng tone với quần áo, màu tóc.

Kẻ chân mày sau khi đã cạo, tỉa chân mày gọn gàng và có đường nét chân mày cơ bản. Trước hết định hình dáng chân mày phù hợp với khuôn mặt và chọn màu chì phù hợp với màu tóc để khi kẻ chân mày không bị lạc lõng. Khi tô màu mắt, chọn màu mắt phù hợp nhẹ nhàng, không quá đậm. Hoặc những màu phấn có tông màu hợp với sắc xuân như cam, hồng, vàng nhẹ.

Chọn kem nền phù hợp với tone da để sau khi trang điểm sẽ thấy tự nhiên.

Phấn má là bước không nên bỏ qua để tạo nên một khuôn mặt đầy sức sống. Màu phấn má ưu tiên vào ngày Tết như cam san hô, đỏ hồng... Dùng cọ má lấy một lượng phấn vừa đủ, chấm và di chuyển cọ má nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên ở điểm cao của gò má. Lưu ý để 2 bên má có màu sắc tương đương.

Nếu không phải là người có khả năng trang điểm thì có thể tạo điểm nhấn, giúp visual của mình thăng hạng bằng cách sử dụng một màu son thật tươi tắn. Có thể lựa chọn những màu son như đỏ cam, đỏ rượu vang, nude, cam cháy, đỏ gạch… tùy vào màu sắc da của mình.