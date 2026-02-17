Sao Việt quây quần bên gia đình đón năm mới Bính Ngọ

Puka - Gin Tuấn Kiệt bế con gái ra ban công ngắm pháo hoa đón năm mới. Gia đình cặp sao cùng diện trang phục đỏ rực lấy may đầu năm.

Lan Ngọc đón giao thừa cùng bố mẹ. Trước đó, gia đình cô dành nhiều ngày để trang hoàng nhà cửa, phủ hoa khắp mọi góc căn biệt thự.

Gia đình Lý Hải - Minh Hà làm mâm cơm cúng giao thừa và rủ nhau diện áo dài truyền thống check-in ở góc trang trí trong nhà.

Bình An - Phương Nga tay trong tay đi chùa cầu an đầu năm mới.

Hà Kino hạnh phúc vì được ngắm pháo hoa giây phút chuyển giao sang năm mới bên mẹ.

Lệ Quyên và bạn trai Lâm Bảo Châu đón giao thừa Bính Ngọ 2026 cùng con trai. Gia đình họ chụp ảnh trong biệt thự, sau đó ra phố xem không khí náo nhiệt của tiết mục bắn pháo hoa.

Đoàn Văn Hậu đưa vợ con về quê Thái Bình. Vợ chồng chàng cầu thủ trông nồi bánh chưng xuyên đêm.

Soobin về Hà Nội nghỉ ngơi, đón Tết bên mẹ.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh diện đồ giản dị, sum vầy cùng gia đình khi tổ chức bắn pháo hoa trước cửa nhà. Cô vừa gây chú ý khi công khai yêu Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh.

Xoài Non ngắm pháo hoa rực sáng khắp nơi cùng gia đình.

Gia đình Salim theo thông lệ diện trang phục chỉn chu ngay giây phút chuyển giao năm mới để chụp hình cùng nhau.