Bạn gái Trần Vỹ Đình châm cứu để nâng cơ, ngừa chảy xệ da

Trong loạt ảnh mới đăng tải trên Weibo, siêu mẫu Hà Tuệ gây chú ý khi hé lộ áp dụng phương pháp châm cứu để làm đẹp. Cô thừa nhận rằng càng có tuổi, đường viền hàm càng có dấu hiệu chảy xệ nên đang nỗ lực giữ gìn nét thanh xuân một cách tự nhiên nhất.

Hà Tuệ gần đây áp dụng châm cứu để cải thiện độ săn chắc, nâng cơ mặt.

Trước Hà Tuệ, diễn viên Trần Kiều Ân cũng từng châm hàng chục cây kim lên mặt để làm đẹp ở tuổi 46. Chia sẻ với Jiefang Daily, bác sĩ Gao Yuan, chuyên gia điều trị tại Khoa Châm cứu Bệnh viện Shuguang trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền Thượng Hải, nói có cơ sở khoa học cho việc sử dụng châm cứu để làm đẹp.

"Tuy nhiên, so với các phương pháp làm đẹp khác, châm cứu cần thời gian dài, và nhiều nhân viên văn phòng cũng như những người trẻ làm công việc trí thức cảm thấy hiệu quả khá chậm, vì vậy nó chưa được biết đến rộng rãi", bác sĩ Yuan cho biết.

Chuyên gia giải thích châm cứu có thể kích hoạt các kinh mạch và điều hòa khí huyết, cải thiện chứng mất ngủ, lo âu và các bệnh lý khác từ bên trong. Theo Y học cổ truyền, cơ thể con người có vô số kinh mạch kết nối với đầu và mặt. Việc kích thích các kinh mạch ở đầu và mặt có thể thúc đẩy vi tuần hoàn, mang lại hiệu quả nâng cơ và làm săn chắc, giảm nếp nhăn rãnh mũi má, quầng thâm, vết chân chim đuôi mắt cùng các đốm đồi mồi.

Diễn viên Trần Kiều Ân cũng áp dụng châm cứu để giảm béo, cải thiện gương mặt thanh thoát, thon gọn.

Chuyên gia giải thích thêm rằng châm cứu cho mặt thường sử dụng kim nhỏ nhất, 0,18 mm, có thể gây cảm giác châm chích nhẹ. Châm cứu vùng đầu thường sử dụng kim 0,25 mm. Châm cứu vì mục đích thẩm mỹ thường được coi là an toàn nhưng vẫn liên quan đến các kinh mạch và có tính xâm lấn nhẹ, đòi hỏi người thực hiện phải là chuyên gia đồng thời chỉ nên thực hiện tại các cơ sở uy tín để tránh rủi ro về nhiễm trùng hay tổn thương dây thần kinh.

"Nhìn chung, 10-20 kim châm cứu là đủ cho vùng đầu và mặt. Theo ý kiến chuyên môn của chúng tôi, châm cứu quá nhiều có thể làm suy giảm khí huyết, dẫn đến phản tác dụng", chuyên gia nói thêm về số lượng kim châm cho mỗi lần điều trị.

Hà Tuệ sinh năm 1989 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "Nữ thần hồ ly" nhờ gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt quyến rũ. Có chiều cao 1,78 m cùng vóc dáng cân đối, Hà Tuệ nhanh chóng bước vào làng thời trang quốc tế, là gương mặt châu Á đầu tiên mở màn cho show Victoria’s Secret Fashion Show năm 2011 và từng xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE.

Hồi cuối năm 2025, cô thông báo đón con đầu lòng cùng nam diễn viên, ca sĩ Trần Vỹ Đình (William Chan) - nổi tiếng với nhiều phim điện ảnh, truyền hình như Cổ kiếm kỳ đàm, Hộc Châu phu nhân, Phong bạo vũ...