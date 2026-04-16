Sắc vóc đời thực của 3 mỹ nhân đóng phim 'Hẹn em ngày nhật thực'

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân là cái tên được chú ý khi đóng chính trong phim điện ảnh "Hẹn em ngày nhật thực" vừa đạt mốc 100 tỷ đồng. Người đẹp ghi điểm bởi lối diễn xuất mộc mạc, không gồng cứng.

Nhiều khán giả đánh giá phim được đón nhận nồng nhiệt một phần nhờ diễn xuất của Thiên Ân, đặc biệt trong các cảnh cao trào tâm lý nhân vật.

Sinh năm 1999, quê Long An, Đoàn Thiên Ân từng là Hoa khôi Áo dài nữ sinh Việt Nam trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và lọt top 20 Miss Grand International. Sau đăng quang, cô hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực, từ thời trang, chương trình thực tế đến điện ảnh.

Khác với vẻ mộc mạc trong phim, ngoài đời Đoàn Thiên Ân sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng. Cô cùng vừa được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Diễn viên Nguyên Thảo đảm nhận vai Huệ trong "Hẹn em ngày nhật thực". Vai diễn của cô chính là nhân tố quan trọng giúp cân bằng nhịp độ phim mang đến những tiếng cười giải trí nhí nhảnh đầy duyên dáng nhưng không kém phần lắng đọng.

Nguyên Thảo tên thật là Huỳnh Thới Ngọc Thảo, sinh năm 1994. Sở hữu nhan sắc nổi trội song cô thường xuyên đảm nhận những vai diễn có vẻ ngoài kém sắc, lầy lội. Đây cũng là điểm nhấn khiến cô tạo được ấn tượng với những vai diễn hài của mình.

Ngoài đời, Nguyên Thảo sở hữu sắc vóc nổi trội, thân hình mảnh mai. Ít ai biết, cô từng lọt chung kết Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam).

Bên cạnh các vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả, cô còn được khen ngợi có nhan sắc ngày càng thăng hạng, hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

Được xem là ẩn số lớn nhất của phim, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo mang đến sự bất ngờ đầy thú vị với vai Sơ Thanh. Từ bỏ hình ảnh kiêu kỳ, lộng lẫy thường thấy Ngọc Thảo hóa thân vào một nhân vật mang màu sắc điềm tĩnh và có phần nội tâm.

Dù thời lượng lên hình có thể không chiếm thế thượng phong nhưng mỗi lần Sơ Thanh xuất hiện đều khiến khán giả xuýt xoa vì nhan sắc cuốn hút. Sau khi được công chiếu rất nhiều bình luận từ khán giả bất ngờ trước khả năng nhập vai tương đối tròn trịa của một tân binh như cô.

Người đẹp sinh năm 2000 từng được là đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2020. Tại đấu trường nhan sắc này, cô lọt vào top 20 chung cuộc.

Thời gian qua, Ngọc Thảo dành phần lớn thời gian để hoàn thành việc học và tập trung cho cuộc sống cá nhân, thay vì chạy theo hào quang showbiz. Cô cũng chuyển hướng hình ảnh sang nữ tính, nền nã và kín đáo hơn.