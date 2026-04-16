Minh Hằng "đọ dáng" Ngọc Trinh, "Chị chị em em 2" hội ngộ

Minh Hằng Ngọc Trinh ngày 16-4 đã tung loạt ảnh tay trong tay tung tăng lên trang mạng xã hội Instagram.

Gần đây, cả hai cùng một số nghệ sĩ khác tham dự sự kiện thời trang tại Thượng Hải – Trung Quốc. Vì thế, cả hai có dịp cùng thực hiện loạt ảnh đường phố.

Ngọc Trinh và Minh Hằng trên đường phố Thượng Hải - Trung Quốc

Cùng khoe vóc dáng xinh đẹp

Hai chị em thu hút ánh nhìn

nhận được nhiều lời khen về nhan sắc

Trong loạt ảnh, cả hai diện đầm bó sát, khoe vóc dáng thon thả, gợi cảm, thần thái tự tin, rạng ngời. Đặc biệt, Minh Hằng dù đã có một con nhưng vẫn quản lý tốt vóc dáng.

Hai mỹ nhân làng giải trí Việt nhận được nhiều lời khen từ công chúng mạng. Họ nhận định Minh Hằng lẫn Ngọc Trinh ngày càng đẹp, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và xin bí quyết giữ dáng.

Minh Hằng và Ngọc Trinh đã từng đóng cùng nhau trong phim điện ảnh "Chị chị em em 2" do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn. Trong phim, Minh Hằng đóng vai Ba Trà còn Ngọc Trinh vai Tư Nhị, hai đại mỹ nhân Sài Thành những năm đầu thế kỷ XX. Phim ra rạp năm 2023, thu hơn 121 tỉ đồng.