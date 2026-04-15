Bí quyết giữ làn da trắng sứ của Điền Hi Vi

Tạo hình của Điền Hi Vi trong 'Trục Ngọc'. Ảnh: iQiyi

Điền Hi Vi nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong phim Trục Ngọc đóng cặp cùng Trương Lăng Hách. Không chỉ gây chú ý bởi diễn xuất và tạo hình cổ trang dịu dàng, nữ diễn viên còn được khen nhờ làn da trắng mịn, căng bóng và gương mặt gần như không tì vết. Trong nhiều hình ảnh hậu trường hoặc khi để mặt mộc, Điền Hi Vi vẫn giữ được làn da đều màu, sáng khỏe.

Điền Hi Vi đóng cặp cùng Trương Lăng Hách trong phim Trục Ngọc.

Ưu tiên dưỡng da hơn trang điểm

Theo Sohu, Điền Hi Vi không quá phụ thuộc vào trang điểm hay các phương pháp làm trắng cấp tốc. Thay vào đó, cô tập trung chăm sóc nền da khỏe từ bên trong. Nữ diễn viên thường sử dụng lớp nền rất mỏng khi xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, cô đặc biệt chú trọng bước tẩy trang, rửa mặt và dưỡng ẩm để da luôn mềm mại, ít xỉn màu.

Ngủ đủ để da sáng khỏe

Điền Hi Vi từng nói ngủ đủ giấc là "mỹ phẩm tốt nhất" đối với làn da. Dù lịch quay khá bận rộn, cô vẫn cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ để tránh tình trạng da mệt mỏi, nổi mụn hoặc xuống sắc. Theo nữ diễn viên, thiếu ngủ không chỉ khiến quầng thâm mắt rõ hơn mà còn làm da mất độ căng bóng và dễ xỉn màu.

Nữ diễn viên sinh năm 1997 duy trì làn da trắng sứ, mịn màng dù thường xuyên phải hóa trang đậm cho các vai diễn cổ trang. Ảnh: Weibo

Ăn uống thanh đạm để hạn chế nổi mụn

Điền Hi Vi ưu tiên chế độ ăn nhiều rau củ, thực phẩm hấp hoặc luộc và các món giàu protein như ức gà. Cô hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ hoặc quá ngọt vì cho rằng chúng dễ khiến da đổ dầu và nổi mụn. Buổi sáng, nữ diễn viên thường uống cà phê đen để giảm cảm giác giữ nước, giúp gương mặt trông gọn gàng hơn khi lên hình.

Giữ tinh thần thoải mái

Bên cạnh việc chăm sóc da, Điền Hi Vi cũng chú trọng giữ tâm trạng ổn định. Cô cho rằng stress kéo dài có thể khiến da nhạy cảm hơn, dễ nổi mụn và thiếu sức sống. Sau giờ làm việc, nữ diễn viên thường nghe nhạc, đọc sách hoặc nghỉ ngơi để thư giãn.

Trang điểm nhẹ để tôn làn da trắng

Phong cách trang điểm của Điền Hi Vi khá tự nhiên. Cô thường chọn lớp nền mỏng, má hồng nhẹ và son màu dịu để làm nổi bật làn da trắng sáng. Cách makeup này giúp tổng thể gương mặt trông trẻ trung, trong trẻo hơn mà không tạo cảm giác nặng nề.

Điểm đáng học hỏi từ Điền Hi Vi là cô duy trì những thói quen đơn giản nhưng đều đặn. Ngủ đủ, ăn uống lành mạnh và dưỡng da kỹ là những yếu tố giúp nữ diễn viên giữ được làn da trắng khỏe trong thời gian dài. Ảnh: Weibo

Điền Hi Vi sinh năm 1997 tại Trùng Khánh, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô được biết đến nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, làn da trắng sáng và phong cách trẻ trung. Nữ diễn viên bắt đầu được chú ý qua các phim như Khanh Khanh Nhật Thường, Điền Canh Kỷ và gần đây là Trục Ngọc. Điền Hi Vi thường được gọi là "mỹ nhân thế hệ mới" của màn ảnh Hoa ngữ nhờ gương mặt trong trẻo, vóc dáng nhỏ nhắn và khả năng hóa thân tốt vào các vai nữ chính ngây thơ, đáng yêu.